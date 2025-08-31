  • Спортс
  • «Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи
«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи

Георгий Судаков перешел в «Бенфику» из «Шахтера» за 27 миллионов евро и бонусы.

Португальский клуб объявил о подписании 22-летнего полузащитника сборной Украины на правах аренды с обязательным выкупом. 

За аренду игрока «орлы» заплатят 6,75 миллиона евро, а полноценный трансфер обойдется им в 20,25 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Украинский клуб также может получить 25% от суммы перепродажи футболиста – эта доля снизится до 15%, если «Бенфика» дополнительно заплатит «Шахтеру» 6 млн евро. 

В прошлом сезоне чемпионата Украины Судаков провел 25 матчей, отличившись 13 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь

Фото: https://www.slbenfica.pt/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бенфики»
logoЧемпионат Украины по футболу
трансферы
logoБенфика
logoГеоргий Судаков
logoШахтер
logoвысшая лига Португалия
деньги
logoСборная Украины по футболу
