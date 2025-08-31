«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи

Георгий Судаков перешел в «Бенфику» из «Шахтера» за 27 миллионов евро и бонусы.

Португальский клуб объявил о подписании 22-летнего полузащитника сборной Украины на правах аренды с обязательным выкупом.

За аренду игрока «орлы» заплатят 6,75 миллиона евро, а полноценный трансфер обойдется им в 20,25 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Украинский клуб также может получить 25% от суммы перепродажи футболиста – эта доля снизится до 15%, если «Бенфика » дополнительно заплатит «Шахтеру » 6 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Судаков провел 25 матчей, отличившись 13 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.slbenfica.pt/