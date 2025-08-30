  • Спортс
  «Спартак» победил «Сочи» – 2:1. Барко сделал дубль с пенальти на 97-й, также забил воспитанник «Зенита» Васильев
556

«Спартак» победил «Сочи» – 2:1. Барко сделал дубль с пенальти на 97-й, также забил воспитанник «Зенита» Васильев

«Спартак» обыграл «Сочи» (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 16-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник хозяев Эсекиэль Барко. Аргентинец сам заработал 11-метровый удар – на нем сфолил Кирилл Кравцов. На 42-й минуте счет сравнял воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев.

На 97-й минуте Барко сделал дубль с пенальти, назначенного за фол Вячеслава Литвинова против Антона Заболотного.

Игра проходила на «Лукойл Арене». 

Премьер-лига. 7 тур
30 августа 15:30, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
2 - 1
Сочи
Матч окончен
Солари   Денисов
90’
+9’
  Барко
90’
+7’
90’
+7’
Литвинов
86’
Волков
86’
Заика
85’
Аттийят-алла   Заика
85’
Крамарич   Осипов
81’
Аттийят-алла
Умяров
80’
74’
Васильев   Коваленко
Бабич   Заболотный
71’
64’
Игнатов   Федоров
64’
Кравцов   Мухин
Самошников   Зобнин
46’
Гарсия   Дмитриев
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Васильев
  Барко
16’
Спартак
Максименко, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Самошников, Солари, Угальде, Гарсия
Запасные: Гарсия, Массалыга, Зорин, Бабич, Солари, Довбня, Гузиев, Самошников, Помазун, Хлусевич, Рябчук
1тайм
Сочи:
Дюпин, Аттийят-алла, Волков, Литвинов, Алвес, Аберден, Васильев, Сааведра, Кравцов, Крамарич, Игнатов
Запасные: Чирков, Корнеев, Аттийят-алла, Агбалака, Васильев, Кравцов, Крамарич, Игнатов, Барт, Рудаков, Дегтев
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
онлайны
logoЭсекиэль Барко
logoКирилл Кравцов
logoДмитрий Васильев 2004
logoАнтон Заболотный
logoВячеслав Литвинов
