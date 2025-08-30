Матч окончен
«Спартак» победил «Сочи» – 2:1. Барко сделал дубль с пенальти на 97-й, также забил воспитанник «Зенита» Васильев
«Спартак» обыграл «Сочи» (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 16-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник хозяев Эсекиэль Барко. Аргентинец сам заработал 11-метровый удар – на нем сфолил Кирилл Кравцов. На 42-й минуте счет сравнял воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев.
На 97-й минуте Барко сделал дубль с пенальти, назначенного за фол Вячеслава Литвинова против Антона Заболотного.
Игра проходила на «Лукойл Арене».
Премьер-лига. 7 тур
30 августа 15:30, Лукойл Арена
