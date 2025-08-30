«Спартак» победил «Сочи» – 2:1. Барко сделал дубль с пенальти на 97-й, также забил воспитанник «Зенита» Васильев

«Спартак» обыграл «Сочи» (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

На 16-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник хозяев Эсекиэль Барко . Аргентинец сам заработал 11-метровый удар – на нем сфолил Кирилл Кравцов . На 42-й минуте счет сравнял воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев .

На 97-й минуте Барко сделал дубль с пенальти, назначенного за фол Вячеслава Литвинова против Антона Заболотного.

Игра проходила на «Лукойл Арене».

Премьер-лига. 7 тур 30 августа 15:30, Лукойл Арена Спартак Завершен 2 - 1 Сочи Матч окончен Солари Денисов 90’ +9’ Барко

90’ +7’ 90’ +7’ Литвинов 86’ Волков 86’ Заика 85’ Аттийят-алла Заика 85’ Крамарич Осипов 81’ Аттийят-алла Умяров 80’ 74’ Васильев Коваленко Бабич Заболотный 71’ 64’ Игнатов Федоров 64’ Кравцов Мухин Самошников Зобнин 46’ Гарсия Дмитриев 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Васильев

Барко

16’ Спартак Максименко, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Самошников, Солари, Угальде, Гарсия Запасные: Гарсия, Массалыга, Зорин, Бабич, Солари, Довбня, Гузиев, Самошников, Помазун, Хлусевич, Рябчук 1 тайм Сочи: Дюпин, Аттийят-алла, Волков, Литвинов, Алвес, Аберден, Васильев, Сааведра, Кравцов, Крамарич, Игнатов Запасные: Чирков, Корнеев, Аттийят-алла, Агбалака, Васильев, Кравцов, Крамарич, Игнатов, Барт, Рудаков, Дегтев

