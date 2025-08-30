83

Ефимова об отставании России от США в плавании: «В Москве даже нет нормального бассейна»

Юлия Ефимова объяснила непопулярность плавания в России.

– Есть ощущение, что для популярности потенциальный наезд вас на Чикунову или наоборот дает больше популярности, чем построенный бассейн в университете, к сожалению или к счастью.

– Отчасти согласна, но не совсем так. Два спортсмена внутри плавания не сделают погоды, потому что плавание все равно не сильно смотрят.

Но когда мы с Женей подключили футбол и надели футболки «Спартака» и «Зенита» – это разорвало. У меня столько фанатов прибавилось благодаря «Спартаку», потому что я за него болею. И все такие – все, мы теперь за нее. Круто, что такое шоу происходит.

– Недавно было интервью тренера сборной России Шишина, где он сказал, что мы отстаем от американцев в 6-10 раз. Согласны с оценкой?

– Да.

– До Лос-Анджелеса такое не отыгрывается?

– Масштабы такие не отыгрываются. Но у нас есть хорошие топовые спортсмены, их по пальцам пересчитать. А у них годами и десятилетиями прет вся команда. Так же как у Австралии. Даже китайцев и то меньше.

Чтобы догнать их, нам как минимум нужно больше спортивных объектов – не устану это повторять. Нам нужны бассейны! В Москве даже нет нормального бассейна, мы все ждем, когда снова откроется «Олимпийский», – сказала Ефимова.

«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
