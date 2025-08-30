  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Есть дипфэйк-порно с моим лицом. Меня это не беспокоит, если тело красивое и я хорошо справляюсь»
25

Тото Вольфф: «Есть дипфэйк-порно с моим лицом. Меня это не беспокоит, если тело красивое и я хорошо справляюсь»

Вольфф сообщил, как относится к фэйкам с собой.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признался, что его не волнует контент, сгенерированный искусственным интеллектом, в том числе порноролики с его участием.

«Моя целевая аудитория – не пользователи социальных сетей. Моя целевая аудитория – скорее более взрослые люди. Однако время от времени я смотрю, что там придумывают. Иногда это даже фото, связанные с ИИ. Но я нахожу это уморительным.

С помощью дипфэйков можно создать что угодно. Думаю, есть даже пара порновидео с моим лицом и каким-то другим телом. Беспокоит ли это меня? Нет, если тело красивое и я хорошо справляюсь в этих сценах.

Сейчас информации слишком много. И когда историю пересказывают, она все больше отклоняется от источника. Ты что-то читаешь, а на следующий день новость интерпретируют иначе. Все ради сенсационных заголовков. А когда открываешь саму статью, обычно она не столь впечатляющая и скандальная, как предполагает заголовок.

Я научился не воспринимать это близко к сердцу. Для «Формулы-1» это здорово. Это показывает силу нашего спорта, его охват. Шумиха в социальных сетях захлестнула «Формулу-1». [Я изучаю контент] время от времени, просто чтобы посмеяться. Но это не входит в мои каждодневные привычки.

Наша аудитория становится младше, увеличивается доля женщин. Лучше пусть постят дипфэйк-порно со мной, чем всем будет плевать [на «Формулу-1»]. Ведь был период, когда всем было плевать – и я очень хорошо его помню», – подчеркнул австрийский менеджер и бизнесмен на Гран-при Нидерландов.

Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Гран-при Нидерландов
