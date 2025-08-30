Okko может включиться в борьбу за права на показ РПЛ. Консультанты лиги предложили показывать топ-матчи на Первом, «России» и НТВ («РБ Спорт»)

Okko может включиться в борьбу за приобретение прав на матчи РПЛ.

Действующий контракт лиги и «Матч ТВ» как основного вещателя рассчитан до завершения этого сезона.

По информации «РБ Спорт», у представителей РПЛ и клубов была встреча с «Матч ТВ» по поводу нового договора. У «Матч ТВ» есть право на эксклюзивные переговоры до 30 сентября – ни с кем более до этого срока РПЛ не будет вести переговоры.

Также отмечается, что РПЛ нанимала консультантов по вопросу реализации ТВ-прав, которые дали следующее рекомендации:

– Изменить модель дистрибуции и поменять количество эфиров на ТВ-канале. Сейчас «Матч ТВ» может/должен показать 60 матчей в сезон, но на деле показывает 75 – это выгодно каналу;

– Показывать топ-матчи на Первом канале, «России» и НТВ и сделать программу о российском футболе;

– Выход на цифровые платформы.

ТВ-права, на основе аналитики консультантов, будут стоить больше цены прошлого контракта – сейчас лига получает 7,2 млрд рублей.

Также велика вероятность, что в борьбу за права на РПЛ включится Okko.