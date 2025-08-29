  • Спортс
  Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лечче», «Наполи» сыграет с «Кальяри» в субботу, «Интер» с «Удинезе» – в воскресенье
5

В Серии А пройдут матчи 2-го тура.

В пятницу «Милан» сыграет с «Лечче» в гостях. 

В субботу «Наполи» примет «Кальяри». 

В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Дженоа» на выезде, «Интер» будет противостоять «Удинезе». 

Чемпионат Италии

2-й тур

Серия А. 2 тур
29 августа 16:30, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Не начался
Сассуоло
Серия А. 2 тур
29 августа 18:45, виа дель Маре
Лечче
Не начался
Милан
Серия А. 2 тур
30 августа 16:30, Ренато Далль'Ара
Болонья
Не начался
Комо
Серия А. 2 тур
30 августа 16:30, Эннио Тардини
Парма
Не начался
Аталанта
Серия А. 2 тур
30 августа 18:45, Сан-Паоло
Наполи
Не начался
Кальяри
Серия А. 2 тур
30 августа 18:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Не начался
Рома
Серия А. 2 тур
31 августа 16:30, Луиджи Феррарис
Дженоа
Не начался
Ювентус
Серия А. 2 тур
31 августа 18:45, Сан-Сиро
Интер
Не начался
Удинезе
Серия А. 2 тур
31 августа 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
Верона

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

