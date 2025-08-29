Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лечче», «Наполи» сыграет с «Кальяри» в субботу, «Интер» с «Удинезе» – в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 2-го тура.

В пятницу «Милан » сыграет с «Лечче » в гостях.

В субботу «Наполи » примет «Кальяри ».

В воскресенье «Ювентус » сыграет с «Дженоа» на выезде, «Интер» будет противостоять «Удинезе».

Чемпионат Италии

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

