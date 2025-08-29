Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лечче», «Наполи» сыграет с «Кальяри» в субботу, «Интер» с «Удинезе» – в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 2-го тура.
В пятницу «Милан» сыграет с «Лечче» в гостях.
В субботу «Наполи» примет «Кальяри».
В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Дженоа» на выезде, «Интер» будет противостоять «Удинезе».
2-й тур
29 августа 16:30, Stadio Giovanni Zini
29 августа 18:45, виа дель Маре
30 августа 16:30, Ренато Далль'Ара
30 августа 16:30, Эннио Тардини
30 августа 18:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
31 августа 16:30, Луиджи Феррарис
31 августа 16:30, Олимпико ди Торино
Не начался
31 августа 18:45, Олимпийский стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости