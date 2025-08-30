«Рубин» упустил победу над «Оренбургом» – 2:2. Даку сделал дубль в 1-м тайме, у Томпсона гол и ассист во 2-м

«Оренбург» и «Рубин» сыграли вничью (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Мирлинд Даку открыл счет на 16-й минуте, а на 34-й сделал дубль. Гедеон Гузина забил на 52-й с паса Хорди Томпсона. На 72-й Томпсон реализовал пенальти.

Игра проходила на стадионе «Газовик».

Премьер-лига. 7 тур 30 августа 11:00, Газовик Оренбург Завершен 2 - 2 Рубин Матч окончен Болотов 89’ Гюрлюк Ревазов 84’ 81’ Безруков 79’ Рожков Безруков 75’ Йочич Юкич Гузина 74’ Татаев Касимов 72’ Томпсон

72’ Квеквескири Болотов 61’ 57’ Даку Татаев 53’ Гузина

52’ Рыбчинский Гузина 46’ 2 тайм Перерыв 34’ Даку

16’ Даку

Оренбург Овсянников, Хотулев, Татаев, Чичинадзе, Оганесян, Кейрос, Квеквескири, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Рыбчинский Запасные: Сысуев, Косерик, Гюрлюк, Камилов, Бубанья, Татаев, Рыбчинский, Зотов, Поройков, Квеквескири, Ходанович, Ведерников 1 тайм Рубин: Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Йочич, Даку, Шабанхаджай Запасные: Иванов, Ежов, Ломовицкий, Чумич, Васильев, Мукба, Нигматуллин, Йочич, Рожков, Зотов, Лобов, Апшацев

