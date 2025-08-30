Матч окончен
«Рубин» упустил победу над «Оренбургом» – 2:2. Даку сделал дубль в 1-м тайме, у Томпсона гол и ассист во 2-м
«Оренбург» и «Рубин» сыграли вничью (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Мирлинд Даку открыл счет на 16-й минуте, а на 34-й сделал дубль. Гедеон Гузина забил на 52-й с паса Хорди Томпсона. На 72-й Томпсон реализовал пенальти.
Игра проходила на стадионе «Газовик».
Премьер-лига. 7 тур
30 августа 11:00, Газовик
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
