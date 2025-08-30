  • Спортс
  • «Рубин» упустил победу над «Оренбургом» – 2:2. Даку сделал дубль в 1-м тайме, у Томпсона гол и ассист во 2-м
18

«Рубин» упустил победу над «Оренбургом» – 2:2. Даку сделал дубль в 1-м тайме, у Томпсона гол и ассист во 2-м

«Оренбург» и «Рубин» сыграли вничью (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Мирлинд Даку открыл счет на 16-й минуте, а на 34-й сделал дубль. Гедеон Гузина забил на 52-й с паса Хорди Томпсона. На 72-й Томпсон реализовал пенальти.

Игра проходила на стадионе «Газовик». 

Премьер-лига. 7 тур
30 августа 11:00, Газовик
Оренбург
Завершен
2 - 2
Рубин
Матч окончен
Болотов
89’
Гюрлюк   Ревазов
84’
81’
Безруков
79’
Рожков   Безруков
75’
Йочич   Юкич
Гузина
74’
Татаев   Касимов
72’
  Томпсон
72’
Квеквескири   Болотов
61’
57’
Даку
Татаев
53’
  Гузина
52’
Рыбчинский   Гузина
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Даку
16’
  Даку
Оренбург
Овсянников, Хотулев, Татаев, Чичинадзе, Оганесян, Кейрос, Квеквескири, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Рыбчинский
Запасные: Сысуев, Косерик, Гюрлюк, Камилов, Бубанья, Татаев, Рыбчинский, Зотов, Поройков, Квеквескири, Ходанович, Ведерников
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Йочич, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Иванов, Ежов, Ломовицкий, Чумич, Васильев, Мукба, Нигматуллин, Йочич, Рожков, Зотов, Лобов, Апшацев
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

