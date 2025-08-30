  • Спортс
  • Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
165

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Пиастри завоевал поул в Зандворте.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри опередил своего напарника Ландо Норриса и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Гран-при Нидерландов

Зандворт

30 августа 2025 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.08,662

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,012

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,263

4. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,546

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,593

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,678

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,728

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,838

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,843

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,968

Выбыли после второго сегмента:

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

12. Юки Цунода («Ред Булл»)

13. Габриэл Бортолето («Заубер»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

18. Эстебан Окон («Хаас»)

19. Оливер Бермэн («Хаас»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
