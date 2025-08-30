Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри опередил своего напарника Ландо Норриса и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Зандворт
30 августа 2025 года
Квалификация
3-й сегмент
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.08,662
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,012
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,263
4. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,546
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,593
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,678
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,728
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,838
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,843
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,968
Выбыли после второго сегмента:
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
12. Юки Цунода («Ред Булл»)
13. Габриэл Бортолето («Заубер»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Франко Колапинто («Альпин»)
17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
18. Эстебан Окон («Хаас»)
19. Оливер Бермэн («Хаас»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Результаты трех сегментов: