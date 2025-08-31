Матч окончен
«Реал» обыграл «Мальорку» – 2:1. Гюлер и Винисиус забили за 73 секунды, три гола хозяев отменил судья
«Реал» победил «Мальорку» (2:1) дома в 3-м туре Ла Лиги.
Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард Килиан Мбаппе забил на 6-й минуте, но судья отменил его из-за офсайда, в конце тайма еще один гол француза был отменен из-за вне игры. На 18-й счет открыл форвард гостей Ведат Мурики – головой после подачи с углового.
Арда Гюлер сравнял счет на 37-й минуте, Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед на 38-й. Между голами прошло 73 секунды. На 55-й Гюлер забил снова, но судья отменил гол из-за игры рукой.
Команда тренера Хаби Алонсо выиграла все три матча на старте Ла Лиги.
Ла Лига. 3 тур
30 августа 19:30, Сантьяго Бернабеу
Завершен
2 - 1
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости