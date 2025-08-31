«Реал» обыграл «Мальорку» – 2:1. Гюлер и Винисиус забили за 73 секунды, три гола хозяев отменил судья

«Реал» победил «Мальорку» (2:1) дома в 3-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард Килиан Мбаппе забил на 6-й минуте, но судья отменил его из-за офсайда, в конце тайма еще один гол француза был отменен из-за вне игры. На 18-й счет открыл форвард гостей Ведат Мурики – головой после подачи с углового.

Арда Гюлер сравнял счет на 37-й минуте, Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед на 38-й. Между голами прошло 73 секунды . На 55-й Гюлер забил снова, но судья отменил гол из-за игры рукой.

Команда тренера Хаби Алонсо выиграла все три матча на старте Ла Лиги.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги