  • «Реал» обыграл «Мальорку» – 2:1. Гюлер и Винисиус забили за 73 секунды, три гола хозяев отменил судья
«Реал» обыграл «Мальорку» – 2:1. Гюлер и Винисиус забили за 73 секунды, три гола хозяев отменил судья

«Реал» победил «Мальорку» (2:1) дома в 3-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард Килиан Мбаппе забил на 6-й минуте, но судья отменил его из-за офсайда, в конце тайма еще один гол француза был отменен из-за вне игры. На 18-й счет открыл форвард гостей Ведат Мурики – головой после подачи с углового. 

Арда Гюлер сравнял счет на 37-й минуте, Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед на 38-й. Между голами прошло 73 секунды. На 55-й Гюлер забил снова, но судья отменил гол из-за игры рукой.

Команда тренера Хаби Алонсо выиграла все три матча на старте Ла Лиги.

Ла Лига. 3 тур
30 августа 19:30, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Завершен
2 - 1
Мальорка
Матч окончен
Мбаппе   Гонсало Гарсия
90’
+5’
Милитао
89’
87’
Морланес   Jan Virgili Tenas
87’
Фернандес   Асано
78’
Морей   А. Санчес
78’
Тони Лато   Мохика
Александер-Арнолд   Карвахаль
72’
Винисиус Жуниор   Родриго
72’
Гюлер   Себальос
72’
Хейсен
67’
Мастантуоно   Браим Диас
66’
64’
Торре   Саму Кошта
2тайм
Перерыв
  Винисиус Жуниор
38’
  Гюлер
37’
18’
  Мурики
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Милитао, Александер-Арнолд, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мастантуоно, Мбаппе
Запасные: Алаба, Рюдигер, Асенсио, Местре, Себальос, Гонсало Гарсия, Лунин, Карвахаль, Фран Гарсия, Браим Диас, Питарч, Родриго
1тайм
Мальорка:
Роман, Тони Лато, Морей, Кумбула, Раильо, Вальент, Торре, Морланес, Дардер, Мурики, Фернандес
Запасные: Маскарель, Бергстрем, Лопес, Мохика, Саму Кошта, Доменек, Льябрес, Пратс, Jan Virgili Tenas, Асано, А. Санчес, Дани Родригес
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8782 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoМальорка
logoРеал Мадрид
онлайны
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoВедат Мурики
logoАрда Гюлер
logoВинисиус Жуниор
