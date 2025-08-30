  • Спортс
  «Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция

«Ростов» принимает «Ахмат» в 7-м туре Мир РПЛ.

Игра проходит на «Ростов-Арене».

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

В добавленное к первому тайму время Георгий Мелкадзе открыл счет после передачи вратаря Гиорги Шелии. На 73-й забил Виктор Мелехин.

В прямом эфире ее показывает канал «Матч Премьер». 

Премьер-лига. 7 тур
30 августа 17:45, Ростов Арена
Ростов
Второй тайм
1 - 1
0′
Ахмат
Сулейманов   Голенков
75’
75’
Мелкадзе   Конате
75’
Садулаев   Мансилья
Мохеби   Комаров
75’
  Мелехин
73’
Семенчук   Жбанов
56’
46’
Келиану
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Мелкадзе
Сако   Чистяков
28’
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Ханкич, Прохин, Тарасов, Байрамян, Рязанов, Лангович, Комаров, Шанталий, Жбанов, Голенков, Чистяков, Аджаса
1тайм
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Заре, Гандри, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Самородов, Ибишев, Мелкадзе
Запасные: Ульянов, Уциев, Тарамов, Якуев, Конате, Гаибов, Ндонг, Тодорович, Мансилья, Гаджиев, Талаль


