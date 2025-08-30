«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция

«Ростов» принимает «Ахмат» в 7-м туре Мир РПЛ.

Игра проходит на «Ростов-Арене».

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В добавленное к первому тайму время Георгий Мелкадзе открыл счет после передачи вратаря Гиорги Шелии . На 73-й забил Виктор Мелехин.

В прямом эфире ее показывает канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ