«Челси» предложил «Барселоне» 40 млн евро за Фермина (Фабрицио Романо)

«Челси» сделал первое предложение по Фермину Лопесу.

Лондонский клуб официально предложил «Барселоне» 40 миллионов евро за трансфер 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

Предложение было направлено после сегодняшнего матча против «Фулхэма» (2:0).

В прошлом сезоне Ла Лиги Фермин провел 28 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .

Флик о возможном уходе Фермина из «Барсы»: «Я говорил с ним и убежден, что он останется. Но футболисты и те, кто их окружает, думают по-разному»