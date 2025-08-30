Судья отменил два гола Мбаппе «Мальорке» из-за офсайдов у форварда «Реала» и гол Гюлера за игру рукой турка

Судьи отменили два гола «Реала» в матче с «Мальоркой».

Команды проводят матч в Мадриде в рамках 3-го тура Ла Лиги (2:1, второй тайм).

На 6-й минуте нападающий хозяев Мбаппе вышел один на один с вратарем соперника Лео Романом после паса Трента Александер-Арнолда и отправил мяч в ворота. Однако судьи не засчитали взятие ворот – француз находился в положении «вне игры» в момент передачи.

На 45-й минуте Килиан снова вырвался один на один и перекинул вратаря, но Хосе Мария Санчес Мартинес снова зафиксировал офсайд у чемпиона мира.

На 55-й минуте гол забил Арда Гюлер. Защитник «Мальорки» выбивал мяч и попал в турка. Мяч попал в руки Арды, прижатые к корпусу. После просмотра повтора судья отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Изображения: кадры из трансляций Movistar и beIN SPORTS