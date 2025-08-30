«Челси» отказался отпускать Джексона в «Баварию» из-за травмы Делапа. Лиам пропустит 6-8 недель

Трансфер Николаса Джексона в «Баварию» отменен.

Ранее сообщалось , что мюнхенский клуб арендует нападающего «Челси » за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.

Однако теперь лондонцы уведомили «Баварию» о том, что не отпустят игрока. Они попросили, чтобы сенегалец вернулся в Великобританию, сообщает The Athletic.

Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа . Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что англичанин пропустит от 6 до 8 недель.