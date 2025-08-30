«Челси» отказался отпускать Джексона в «Баварию» из-за травмы Делапа. Лиам пропустит 6-8 недель
Трансфер Николаса Джексона в «Баварию» отменен.
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб арендует нападающего «Челси» за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.
Однако теперь лондонцы уведомили «Баварию» о том, что не отпустят игрока. Они попросили, чтобы сенегалец вернулся в Великобританию, сообщает The Athletic.
Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что англичанин пропустит от 6 до 8 недель.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости