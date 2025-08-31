Александрова разгромила Зигемунд и впервые вышла в четвертый круг US Open
12-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в четвертый круг US Open.
Она разгромила 37-летнюю Лауру Зигемунд – 6:0, 6:1. Матч длился 61 минуту.
Александрова третий раз в сезоне прошла во вторую неделю турнира «Большого Шлема». Для нее это также первый выход в четвертый круг US Open в карьере.
Россиянка выиграла 6 из 7 последних матчей. Единственный раз она уступила Диане Шнайдер в финале турнира в Монтеррее.
В следующем раунде она сыграет с победительницей матча Ига Швентек – Анна Калинская.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
