Александрова разгромила Зигемунд и впервые вышла в четвертый круг US Open

12-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в четвертый круг US Open.

Она разгромила 37-летнюю Лауру Зигемунд – 6:0, 6:1. Матч длился 61 минуту.

Александрова третий раз в сезоне прошла во вторую неделю турнира «Большого Шлема». Для нее это также первый выход в четвертый круг US Open в карьере.

Россиянка выиграла 6 из 7 последних матчей. Единственный раз она уступила Диане Шнайдер в финале турнира в Монтеррее.

В следующем раунде она сыграет с победительницей матча Ига Швентек – Анна Калинская .