«Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голам Энцо и Жоао Педро – 2:0. У «синих» 7 очков в трех турах АПЛ

«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в 3-м туре АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 14-й минуте Лиама Делапа заменили из-за травмы. На 21-й Джошуа Кинг открыл счет, но его гол отменили после просмотра ВАР. Жоао Педро забил в добавленное к первому тайму время.

На 56-й Энцо Фернандес реализовал пенальти.

В трех стартовых турах «Челси» набрал семь очков.

Премьер-лига. 3 тур 30 августа 11:30, Стэмфорд Бридж Челси Завершен 2 - 0 Фулхэм Матч окончен 90’ +6’ Лукич Сантос 90’ +3’ 84’ Ивоби Траоре Нету Джеймс 81’ Джордж Сантос 81’ 73’ Ивоби Эстевао Гиттенс 68’ 67’ Кинг Смит-Роу 67’ Сессеньон Робинсон 60’ Кастань Уилсон 59’ Родриго Муниз Хименес Фернандес

56’ 2 тайм Перерыв Жоао Педро

45’ +9’ Кайседо 38’ Делап Джордж 14’ Челси Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Жоао Педро, Эстевао, Делап Запасные: Йоргенсен, Эссугу, Сантос, Гиттенс, Джордж, Джеймс, Хато, Фофана, Ачимпонг 1 тайм Фулхэм: Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Кинг, Кастань, Родриго Муниз Запасные: Кэрни, Смит-Роу, Рид, Робинсон, Куэнка, Лекомт, Уилсон, Траоре, Хименес

