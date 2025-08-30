Матч окончен
«Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голам Энцо и Жоао Педро – 2:0. У «синих» 7 очков в трех турах АПЛ
«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в 3-м туре АПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 14-й минуте Лиама Делапа заменили из-за травмы. На 21-й Джошуа Кинг открыл счет, но его гол отменили после просмотра ВАР. Жоао Педро забил в добавленное к первому тайму время.
На 56-й Энцо Фернандес реализовал пенальти.
В трех стартовых турах «Челси» набрал семь очков.
Премьер-лига. 3 тур
30 августа 11:30, Стэмфорд Бридж
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
