  • «Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голам Энцо и Жоао Педро – 2:0. У «синих» 7 очков в трех турах АПЛ
146

«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в 3-м туре АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 14-й минуте Лиама Делапа заменили из-за травмы. На 21-й Джошуа Кинг открыл счет, но его гол отменили после просмотра ВАР. Жоао Педро забил в добавленное к первому тайму время.

На 56-й Энцо Фернандес реализовал пенальти.

В трех стартовых турах «Челси» набрал семь очков.

Премьер-лига. 3 тур
30 августа 11:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
2 - 0
Фулхэм
Матч окончен
90’
+6’
Лукич
Сантос
90’
+3’
84’
Ивоби   Траоре
Нету   Джеймс
81’
Джордж   Сантос
81’
73’
Ивоби
Эстевао   Гиттенс
68’
67’
Кинг   Смит-Роу
67’
Сессеньон   Робинсон
60’
Кастань   Уилсон
59’
Родриго Муниз   Хименес
  Фернандес
56’
2тайм
Перерыв
  Жоао Педро
45’
+9’
Кайседо
38’
Делап   Джордж
14’
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Жоао Педро, Эстевао, Делап
Запасные: Йоргенсен, Эссугу, Сантос, Гиттенс, Джордж, Джеймс, Хато, Фофана, Ачимпонг
1тайм
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Кинг, Кастань, Родриго Муниз
Запасные: Кэрни, Смит-Роу, Рид, Робинсон, Куэнка, Лекомт, Уилсон, Траоре, Хименес
«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7400 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoФулхэм
logoЛиам Делап
logoДжошуа Кинг 2007
logoЖоао Педро
logoЭнцо Фернандес
