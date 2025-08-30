«МЮ» заработал пенальти на 94-й в игре с «Бернли» после ВАР – Энтони схватил Диалло за футболку. Бруну забил с точки на 97-й – 3:2

«МЮ» обыграл «Бернли» благодаря пенальти на последних минутах.

Встреча 3-го тура АПЛ завершилась со счетом 3:2 в пользу манкунианцев.

В концовке встречи хавбек «Бернли» Джейдон Энтони потянул Амада Диалло за футболку на краю собственной штрафной. Вингер «МЮ» упал на газон, однако арбитр Сэм Бэрротт оставил эпизод без внимания.

После подсказки ВАР-ассистентов и просмотра повтора судья изменил решение в пользу 11-метрового.

Бэрротт объявил: «После просмотра повтора установлено, что игрок «Бернли» номер 11 совершил длительное удержание игрока «Манчестер Юнайтед » номер 16, что привело к назначению пенальти. Мое окончательное решение – желтая карточка и пенальти».

Бруну Фернандеш на 97-й минуте реализовал пенальти, его гол стал победным.

Изображение: кадр из трансляции DAZN