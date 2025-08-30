  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» заработал пенальти на 94-й в игре с «Бернли» после ВАР – Энтони схватил Диалло за футболку. Бруну забил с точки на 97-й – 3:2
Фото
59

«МЮ» заработал пенальти на 94-й в игре с «Бернли» после ВАР – Энтони схватил Диалло за футболку. Бруну забил с точки на 97-й – 3:2

«МЮ» обыграл «Бернли» благодаря пенальти на последних минутах.

Встреча 3-го тура АПЛ завершилась со счетом 3:2 в пользу манкунианцев. 

В концовке встречи хавбек «Бернли» Джейдон Энтони потянул Амада Диалло за футболку на краю собственной штрафной. Вингер «МЮ» упал на газон, однако арбитр Сэм Бэрротт оставил эпизод без внимания. 

После подсказки ВАР-ассистентов и просмотра повтора судья изменил решение в пользу 11-метрового. 

Бэрротт объявил: «После просмотра повтора установлено, что игрок «Бернли» номер 11 совершил длительное удержание игрока «Манчестер Юнайтед» номер 16, что привело к назначению пенальти. Мое окончательное решение – желтая карточка и пенальти».

Бруну Фернандеш на 97-й минуте реализовал пенальти, его гол стал победным. 

Изображение: кадр из трансляции DAZN

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8812 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети АПЛ
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoДжейдон Энтони
logoБруну Фернандеш
logoАмад Диалло
logoБернли
видеоповторы
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости
45 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Краснодара», «Локомотив» примет «Крылья», «Динамо» Москва в гостях у «Динамо» Махачкала
1401сегодня, 05:15
Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
24сегодня, 04:58
Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
10сегодня, 04:34
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
16сегодня, 03:58
«Ливерпуль» – «Арсенал»: с каким счетом закончится главный матч тура в АПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»
17сегодня, 03:34
У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС. В 28 играх сезона на его счету 2+4
7сегодня, 03:10
Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»
78вчера, 22:02
«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи
30вчера, 21:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»
120 минут назад
«Акрон» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
30 минут назад
ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне
440 минут назад
Первая лига. «Урал» примет лидера таблицы «Факел»
69сегодня, 05:05
Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»
8сегодня, 04:46
Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
5сегодня, 04:22
Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»
сегодня, 03:46Фото
«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии
2сегодня, 03:22Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
2сегодня, 02:55
Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу
вчера, 21:36