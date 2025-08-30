  • Спортс
  • Состав сборной России, «Фенербахче» уволил Моуринью, 940-й гол Роналду, IBU не даст россиянам wild card для ОИ-2026, Мирра проиграла 139-й ракетке мира и другие новости
9

1. Валерий Карпин назвал состав сборной России на BetBoom товарищеские матчи против Иордании и Катара. Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в составе.

2. «Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после непопадания в Лигу чемпионов. 62-летний португалец получит неустойку в размере 15 миллионов евро – тренер заработал 108 млн благодаря компенсациям за увольнения по ходу карьеры.

3. US Open. Джокович, Фриц, Алькарас вышли в 4-й круг, Тиафу выбыл, Шелтон снялся.

В женской сетке Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира Таунсенд в 3-м круге. Соболенко, Рыбакина, Пегула вышли в 4-й круг, Паолини выбыла.

4. «Милан» победил «Лечче» (2:0) в гостях во втором туре Серии А: Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, а голы Габбии и Хименеса отменили.

5. Трансферные новости. «Зенит» и хавбек Зделар досрочно расторгли контракт. Петербуржцы продали Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей с правом обратного выкупа защитника. ЦСКА отдал Гайча «Крыльям» в аренду до конца сезона, форвард уже не вернется к армейцам. «Утрехт» заблокировал переход Эль-Каруани в «Спартак» – «по соображениям морали».

«Тоттенхэм» купил Симонса у «Лейпцига» за 60 млн евро. «Ливерпуль» может предложить 130 млн фунтов и бонусы за Исака «Ньюкаслу». «МЮ» и «Бетис» согласовали трансфер Антони за 25 млн фунтов и 50% от суммы перепродажи, но потом испанцы отказались от сделки.

6. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты дня на чемпионате Европы по баскетболу.

7. «Аль-Наср» Роналду на выезде разгромил «Аль-Таавун» (5:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря хет-трику Феликса и голу с пенальти Криштиану (940-й в карьере!). «Аль-Хилаль» Малкома на своем поле был сильнее «Аль-Рияда» (2:0)

8. Международный союз биатлонистов (IBU) не предоставит россиянам wild card для Олимпийских игр-2026.

9. Ландо Норрис («Макларен») выиграл первую и вторую практики Гран-при Нидерландов. Макс Ферстаппен («Ред Булл») застрял в гравии. Ланс Стролл («Астон Мартин») разбил болид

10. В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги Европы: «Рома» сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Фенербахче», ПАОК – с «Бетисом». Также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций: «Динамо» Киев сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» и «Ноа», «Хамрун Спартанс» из Мальты – с «Шахтером».

11. Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября.

12. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства.

Цитаты дня:

Депутат Терюшков: «Мы против пива на стадионе не выступаем, мы запрещаем его рекламу. Производителям, которые лоббируют этот закон, продажа неинтересна – они хотят рекламировать»

Роман Ротенберг про жевательный табак Лунева: «Что такое снюс? Это какое-то шведское слово? Это шведы придумали, да? Наверняка шведское слово, изучите перевод, найдите»

Альпинист Ищенко заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы: «Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы»

Дегтярев о лимите в РПЛ: «Когда он ослаб в 2020-м, время россиян резко уменьшилось – сейчас уже на 40%. Какой-то бразилец занял чье-то место»

Александр Жулин: «Я просто зафанател от Путина, потому что во внешней политике я прямо горд тем, что он делает»

Александр Емельяненко об алкогольной зависимости: «На днях чуть не умер. Лежал с пеной у рта»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
213 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
254 минуты назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1019 минут назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2826 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
2729 минут назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2930 минут назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
34 минуты назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2036 минут назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
738 минут назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1747 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
24 секунды назад
Экс-судья Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. По поводу пенальти – очевидная задержка, Заболотный выиграл позицию»
1 минуту назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
712 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1416 минут назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
446 минут назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
3158 минут назад
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30