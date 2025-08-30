Состав сборной России, «Фенербахче» уволил Моуринью, 940-й гол Роналду, IBU не даст россиянам wild card для ОИ-2026, Мирра проиграла 139-й ракетке мира и другие новости

1. Валерий Карпин назвал состав сборной России на BetBoom товарищеские матчи против Иордании и Катара. Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в составе.

2. «Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после непопадания в Лигу чемпионов. 62-летний португалец получит неустойку в размере 15 миллионов евро – тренер заработал 108 млн благодаря компенсациям за увольнения по ходу карьеры.

3. US Open. Джокович, Фриц, Алькарас вышли в 4-й круг , Тиафу выбыл, Шелтон снялся.

В женской сетке Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира Таунсенд в 3-м круге. Соболенко, Рыбакина, Пегула вышли в 4-й круг , Паолини выбыла.

4. «Милан» победил «Лечче» (2:0) в гостях во втором туре Серии А : Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, а голы Габбии и Хименеса отменили.

5. Трансферные новости. «Зенит» и хавбек Зделар досрочно расторгли контракт . Петербуржцы продали Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей с правом обратного выкупа защитника. ЦСКА отдал Гайча «Крыльям» в аренду до конца сезона, форвард уже не вернется к армейцам. «Утрехт» заблокировал переход Эль-Каруани в «Спартак» – «по соображениям морали».

«Тоттенхэм» купил Симонса у «Лейпцига» за 60 млн евро. «Ливерпуль» может предложить 130 млн фунтов и бонусы за Исака «Ньюкаслу». «МЮ» и «Бетис» согласовали трансфер Антони за 25 млн фунтов и 50% от суммы перепродажи, но потом испанцы отказались от сделки .

6. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты дня на чемпионате Европы по баскетболу.

7. «Аль-Наср» Роналду на выезде разгромил «Аль-Таавун» (5:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря хет-трику Феликса и голу с пенальти Криштиану (940-й в карьере!). «Аль-Хилаль» Малкома на своем поле был сильнее «Аль-Рияда» (2:0)

8. Международный союз биатлонистов (IBU) не предоставит россиянам wild card для Олимпийских игр-2026.

9. Ландо Норрис («Макларен») выиграл первую и вторую практики Гран-при Нидерландов. Макс Ферстаппен («Ред Булл») застрял в гравии . Ланс Стролл («Астон Мартин») разбил болид .

10. В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги Европы : «Рома» сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Фенербахче», ПАОК – с «Бетисом». Также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций : «Динамо» Киев сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» и «Ноа», «Хамрун Спартанс» из Мальты – с «Шахтером».

11. Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября.

12. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства.

Цитаты дня:

Депутат Терюшков: «Мы против пива на стадионе не выступаем , мы запрещаем его рекламу. Производителям, которые лоббируют этот закон, продажа неинтересна – они хотят рекламировать»

Роман Ротенберг про жевательный табак Лунева: «Что такое снюс? Это какое-то шведское слово? Это шведы придумали, да? Наверняка шведское слово, изучите перевод, найдите»

Альпинист Ищенко заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы: «Она поступила безответственно . В таком состоянии нельзя идти в горы»

Дегтярев о лимите в РПЛ: «Когда он ослаб в 2020-м, время россиян резко уменьшилось – сейчас уже на 40%. Какой-то бразилец занял чье-то место»

Александр Жулин: «Я просто зафанател от Путина , потому что во внешней политике я прямо горд тем, что он делает»

Александр Емельяненко об алкогольной зависимости: «На днях чуть не умер . Лежал с пеной у рта»