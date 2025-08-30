Состав сборной России, «Фенербахче» уволил Моуринью, 940-й гол Роналду, IBU не даст россиянам wild card для ОИ-2026, Мирра проиграла 139-й ракетке мира и другие новости
1. Валерий Карпин назвал состав сборной России на BetBoom товарищеские матчи против Иордании и Катара. Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в составе.
2. «Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после непопадания в Лигу чемпионов. 62-летний португалец получит неустойку в размере 15 миллионов евро – тренер заработал 108 млн благодаря компенсациям за увольнения по ходу карьеры.
3. US Open. Джокович, Фриц, Алькарас вышли в 4-й круг, Тиафу выбыл, Шелтон снялся.
В женской сетке Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира Таунсенд в 3-м круге. Соболенко, Рыбакина, Пегула вышли в 4-й круг, Паолини выбыла.
4. «Милан» победил «Лечче» (2:0) в гостях во втором туре Серии А: Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, а голы Габбии и Хименеса отменили.
5. Трансферные новости. «Зенит» и хавбек Зделар досрочно расторгли контракт. Петербуржцы продали Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей с правом обратного выкупа защитника. ЦСКА отдал Гайча «Крыльям» в аренду до конца сезона, форвард уже не вернется к армейцам. «Утрехт» заблокировал переход Эль-Каруани в «Спартак» – «по соображениям морали».
«Тоттенхэм» купил Симонса у «Лейпцига» за 60 млн евро. «Ливерпуль» может предложить 130 млн фунтов и бонусы за Исака «Ньюкаслу». «МЮ» и «Бетис» согласовали трансфер Антони за 25 млн фунтов и 50% от суммы перепродажи, но потом испанцы отказались от сделки.
6. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты дня на чемпионате Европы по баскетболу.
7. «Аль-Наср» Роналду на выезде разгромил «Аль-Таавун» (5:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря хет-трику Феликса и голу с пенальти Криштиану (940-й в карьере!). «Аль-Хилаль» Малкома на своем поле был сильнее «Аль-Рияда» (2:0)
8. Международный союз биатлонистов (IBU) не предоставит россиянам wild card для Олимпийских игр-2026.
9. Ландо Норрис («Макларен») выиграл первую и вторую практики Гран-при Нидерландов. Макс Ферстаппен («Ред Булл») застрял в гравии. Ланс Стролл («Астон Мартин») разбил болид.
10. В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги Европы: «Рома» сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Фенербахче», ПАОК – с «Бетисом». Также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций: «Динамо» Киев сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» и «Ноа», «Хамрун Спартанс» из Мальты – с «Шахтером».
11. Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября.
12. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства.
Цитаты дня:
Депутат Терюшков: «Мы против пива на стадионе не выступаем, мы запрещаем его рекламу. Производителям, которые лоббируют этот закон, продажа неинтересна – они хотят рекламировать»
Роман Ротенберг про жевательный табак Лунева: «Что такое снюс? Это какое-то шведское слово? Это шведы придумали, да? Наверняка шведское слово, изучите перевод, найдите»
Альпинист Ищенко заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы: «Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы»
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Когда он ослаб в 2020-м, время россиян резко уменьшилось – сейчас уже на 40%. Какой-то бразилец занял чье-то место»
Александр Жулин: «Я просто зафанател от Путина, потому что во внешней политике я прямо горд тем, что он делает»
Александр Емельяненко об алкогольной зависимости: «На днях чуть не умер. Лежал с пеной у рта»