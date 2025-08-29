  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости
13

Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости

1. В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, все 36 команд узнали по 8 соперников. Главные вывески такие: «Бавария» сыграет с «Челси» и «Арсеналом», «Реал» – с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Ювентусом», «Барса» – с «ПСЖ» и «Челси», «ПСЖ» – с «Баварией», «Ливерпуль» – с «Интером» и «Атлетико». Дебютант основного турнира ЛЧ «Кайрат» примет «Реал» и на выезде сыграет с «Интером» и «Арсеналом». Читайте наш разбор жеребьевки.

2. US Open. Рублев, Синнер, Музетти, Бублик вышли в 3-й круг, Хачанов, Сафиуллин и Циципас выбыли.

В женской сетке Александрова, Калинская, Швентек, Касаткина, Осака вышли в 3-й круг, Захарова и Рахимова выбыли.

3. 34 очка Дончича не спасли Словению от проигрыша Польше, Грузия нанесла поражение Испании и другие результаты чемпионата Европы по баскетболу.

4. Финалы Лиги чемпионов будут начинаться на 3 часа раньше. УЕФА объясняет: «Цель – сделать игровой день приятным для всех, кто хочет приобщиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу».

5. Трансферные новости. «Спартак» продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отдал хавбека «Локомотиву» в аренду. ЦСКА хочет подписать Баринова, но купить капитана «Локо» будет сложно. «Зенит» запросил 40 млн евро за Педро у «Атлетико» и «Лиона», но предложенные «Аль-Иттихадом» 35 млн устраивают клуб РПЛ. А вот Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро, саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год.

Гарначо переходит в «Челси» из «МЮ» за 40 млн фунтов. «Ньюкасл» за 85+5 млн евро купит форварда «Штутгарта» Вольтемаде. «Барса» требует 90 млн евро за Фермина у «Челси». «Милан» договорился с «Челси» о переходе Нкунку за 35+7 млн евро.

6. Новости фигурного катания. Камила Валиева выступила с показательным номером «Танцы на стеклах» в Китае. Алина Загитова купила квартиру в Москве.

7. «Локомотив» обыграл «Акрон» (2:0) в заключительном матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России: Комличенко забил с паса Бакаева, Воробьев – с пенальти, Марадишвили удалили во 2-м тайме.

8. Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.

9. Боссы «Манчестер Юнайтед» поддерживают Аморима после вылета из Кубка лиги от клуба 4-го дивизиона и готовы дать тренеру время на исправление ситуации. Однако часть игроков сомневается в эффективности тактики Рубена и его навыках управления составом, к португальцу есть вопросы из-за старта сезона. Аморим обсудит будущее в «МЮ» с руководством во время паузы на матчи сборных.

10. В Цюрихе прошел финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике: Дюплантис, Коулмен, Лайлс, Альфред, Вархольм, Бол, Олислагерс одержали победы, Магучих – 2-я.

11. ПАОК Оздоева и Чалова (Федор забил!) разгромил «Риеку» (5:0), «Динамо» Киев вылетело от «Маккаби» Тель-Авив, все результаты квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы – здесь. Известен состав участников основного турнира. 

«Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили, все результаты квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций – здесь. Состав участников основного турнира также сформирован. «Бешикташ» сразу уволил Сульшера после вылета из ЛК от «Лозанны».

12. Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на 800 миллионов долларов за попытку сорвать турнир.

Цитаты дня:

ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»

Мостовой о перечне книг для футболистов: «Глупость, спросите у Месси или Роналду, когда они в последний раз что-то прочли. У аргентинца вообще шесть классов образования»

Месут Озил: «В Газе разрушаются дома и рушатся жизни. Мир между сторонами – это мир, где ни один дом не лежит в руинах, а дети живут в надежде, а не в страхе»

Аршавин обратился к главе судей Мажичу по трактовкам пенальти: «Ему нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой – левейшие»

Директор ЦСКА о сезоне: «Перед нами только одна задача – Кубок Гагарина. ЦСКА всегда будет первым»

Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится. Хамзат слишком большой»

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?1331 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вылет «МЮ» от клуба 4-й лиги, «Динамо» Карпина проиграло, соглашение РПЦ и Минспорта, определились все участники ЛЧ, 6 запрещенных веществ в пробе Григоренко и другие новости
14вчера, 06:10
«Кайрат», «Пафос» и Хайкин в ЛЧ, убойный матч «Зенита» и «Оренбурга», крупная победа «Спартака», Бастрыкин подключился к спасению альпинистки, Медведев сыграет за «Амкал» и другие новости
2127 августа, 06:10
16-летний Нгумоа спас победу для «Ливерпуля», Дуглас в сборной Бразилии, пловец пропал во время заплыва через Босфор, список книг для футболистов от Минспорта и другие новости
926 августа, 06:10
Главные новости
«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
723 минуты назад
Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
3230 минут назад
Знаете все о тестах и играх про спорт и круто шарите в маркетинге? Откликайтесь на вакансию Сирены!
40 минут назадВакансия
Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»
1949 минут назад
Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
554 минуты назад
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
20сегодня, 13:39
«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
18сегодня, 13:38
Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»
30сегодня, 13:23
Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»
32сегодня, 13:10
Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»
57сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
4 минуты назад
«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
510 минут назад
Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»
216 минут назад
ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
835 минут назад
«Спартак» встретится с «Сочи» на «Лукойл Арене». Покупайте билеты и поддержите красно-белых на стадионе!
40 минут назадРеклама
Экс-форвард «Милана» Кутроне перешел в «Парму» из «Комо» на правах аренды
344 минуты назадФото
Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»
2сегодня, 13:37
«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
2сегодня, 13:21Фото
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
4сегодня, 13:09
Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
2сегодня, 12:10