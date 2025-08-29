Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости

1. В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов , все 36 команд узнали по 8 соперников. Главные вывески такие: «Бавария» сыграет с «Челси» и «Арсеналом», «Реал» – с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Ювентусом», «Барса» – с «ПСЖ» и «Челси», «ПСЖ» – с «Баварией», «Ливерпуль» – с «Интером» и «Атлетико». Дебютант основного турнира ЛЧ «Кайрат» примет «Реал» и на выезде сыграет с «Интером» и «Арсеналом». Читайте наш разбор жеребьевки .

2. US Open. Рублев, Синнер, Музетти, Бублик вышли в 3-й круг , Хачанов, Сафиуллин и Циципас выбыли.

В женской сетке Александрова, Калинская, Швентек, Касаткина, Осака вышли в 3-й круг , Захарова и Рахимова выбыли.

3. 34 очка Дончича не спасли Словению от проигрыша Польше, Грузия нанесла поражение Испании и другие результаты чемпионата Европы по баскетболу.

4. Финалы Лиги чемпионов будут начинаться на 3 часа раньше . УЕФА объясняет: «Цель – сделать игровой день приятным для всех, кто хочет приобщиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу».

5. Трансферные новости. «Спартак» продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отдал хавбека «Локомотиву» в аренду. ЦСКА хочет подписать Баринова, но купить капитана «Локо» будет сложно. «Зенит» запросил 40 млн евро за Педро у «Атлетико» и «Лиона», но предложенные «Аль-Иттихадом» 35 млн устраивают клуб РПЛ. А вот Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро, саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год.

Гарначо переходит в «Челси» из «МЮ» за 40 млн фунтов. «Ньюкасл» за 85+5 млн евро купит форварда «Штутгарта» Вольтемаде. «Барса» требует 90 млн евро за Фермина у «Челси». «Милан» договорился с «Челси» о переходе Нкунку за 35+7 млн евро .

6. Новости фигурного катания. Камила Валиева выступила с показательным номером «Танцы на стеклах» в Китае. Алина Загитова купила квартиру в Москве.

7. «Локомотив» обыграл «Акрон» (2:0) в заключительном матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России : Комличенко забил с паса Бакаева, Воробьев – с пенальти, Марадишвили удалили во 2-м тайме.

8. Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.

9. Боссы «Манчестер Юнайтед» поддерживают Аморима после вылета из Кубка лиги от клуба 4-го дивизиона и готовы дать тренеру время на исправление ситуации. Однако часть игроков сомневается в эффективности тактики Рубена и его навыках управления составом, к португальцу есть вопросы из-за старта сезона. Аморим обсудит будущее в «МЮ» с руководством во время паузы на матчи сборных.

10. В Цюрихе прошел финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике: Дюплантис, Коулмен, Лайлс, Альфред, Вархольм, Бол, Олислагерс одержали победы, Магучих – 2-я.

11. ПАОК Оздоева и Чалова (Федор забил !) разгромил «Риеку» (5:0), «Динамо» Киев вылетело от «Маккаби» Тель-Авив, все результаты квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы – здесь . Известен состав участников основного турнира.

«Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили, все результаты квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций – здесь . Состав участников основного турнира также сформирован . «Бешикташ» сразу уволил Сульшера после вылета из ЛК от «Лозанны».

12. Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на 800 миллионов долларов за попытку сорвать турнир.

Цитаты дня:

ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая . Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»

Мостовой о перечне книг для футболистов: «Глупость , спросите у Месси или Роналду, когда они в последний раз что-то прочли. У аргентинца вообще шесть классов образования»

Месут Озил: «В Газе разрушаются дома и рушатся жизни . Мир между сторонами – это мир, где ни один дом не лежит в руинах, а дети живут в надежде, а не в страхе»

Аршавин обратился к главе судей Мажичу по трактовкам пенальти: «Ему нравится чемпионат по «попади в руку» ? Половина пенальти за игру рукой – левейшие»

Директор ЦСКА о сезоне: «Перед нами только одна задача – Кубок Гагарина. ЦСКА всегда будет первым »

Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится . Хамзат слишком большой»