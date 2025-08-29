Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 3-го тура.

В пятницу «Ланс » примет «Брест ».

В субботу «ПСЖ » Матвея Сафонова сыграет с «Тулузой» на выезде.

В воскресенье «Монако » Александра Головина примет «Страсбур», а в заключительном матче тура встретятся «Лион » и «Марсель».

Чемпионат Франции

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1