Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 3-го тура.
В пятницу «Ланс» примет «Брест».
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет с «Тулузой» на выезде.
В воскресенье «Монако» Александра Головина примет «Страсбур», а в заключительном матче тура встретятся «Лион» и «Марсель».
Чемпионат Франции
3-й тур
29 августа 18:45, Болларт-Делелис
30 августа 15:00, Стад дю Мустуа
30 августа 17:00, Стад ля Божуар
30 августа 19:05, Стадиум де Тулуз
31 августа 13:00, Стад Раймон Копа
31 августа 15:15, Stade Jean Bouin
31 августа 15:15, Стад Океан
31 августа 18:45, Групама Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости