  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
0

Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 3-го тура.

В пятницу «Ланс» примет «Брест». 

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет с «Тулузой» на выезде.

В воскресенье «Монако» Александра Головина примет «Страсбур», а в заключительном матче тура встретятся «Лион» и «Марсель». 

Чемпионат Франции

3-й тур

Лига 1. 3 тур
29 августа 18:45, Болларт-Делелис
Ланс
Не начался
Брест
Лига 1. 3 тур
30 августа 15:00, Стад дю Мустуа
Лорьян
Не начался
Лилль
Лига 1. 3 тур
30 августа 17:00, Стад ля Божуар
Нант
Не начался
Осер
Лига 1. 3 тур
30 августа 19:05, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Не начался
ПСЖ
Лига 1. 3 тур
31 августа 13:00, Стад Раймон Копа
Анже
Не начался
Ренн
Лига 1. 3 тур
31 августа 15:15, Stade Jean Bouin
Париж
Не начался
Мец
Лига 1. 3 тур
31 августа 15:15, Стад Океан
Гавр
Не начался
Ницца
Лига 1. 3 тур
31 августа 15:15, Луи II
Монако
Не начался
Страсбур
Лига 1. 3 тур
31 августа 18:45, Групама Стэдиум
Лион
Не начался
Марсель

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?1340 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСтрасбур
logoМарсель
logoБрест
logoПСЖ
logoМец
logoЛилль
logoлига 1 Франция
logoНант
logoЛорьян
результаты
logoОсер
logoТулуза
logoРенн
logoЛанс
logoАнже
logoМонако
logoЛион
logoНицца
logoПариж
logoГавр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
925 минут назад
Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
3432 минуты назад
Знаете все о тестах и играх про спорт и круто шарите в маркетинге? Откликайтесь на вакансию Сирены!
42 минуты назадВакансия
Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»
2051 минуту назад
Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
556 минут назад
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
22сегодня, 13:39
«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
18сегодня, 13:38
Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»
30сегодня, 13:23
Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»
34сегодня, 13:10
Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»
58сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
6 минут назад
«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
512 минут назад
Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»
218 минут назад
ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
837 минут назад
«Спартак» встретится с «Сочи» на «Лукойл Арене». Покупайте билеты и поддержите красно-белых на стадионе!
42 минуты назадРеклама
Экс-форвард «Милана» Кутроне перешел в «Парму» из «Комо» на правах аренды
346 минут назадФото
Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»
3сегодня, 13:37
«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
2сегодня, 13:21Фото
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
4сегодня, 13:09
Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
2сегодня, 12:10