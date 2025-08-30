«Челси» купил Гарначо у «МЮ» за 40 млн фунтов. Контракт – на 7 лет

Алехандро Гарначо стал игроком «Челси».

Лондонский клуб объявил о трансфере вингера «Манчестер Юнайтед ». Стороны заключили контракт до 2032 года.

Ранее сообщалось , что стоимость сделки составит 40 миллионов фунтов. Также «МЮ» получит 10% от перепродажи аргентинца.

В прошлом сезоне АПЛ аргентинец провел 36 матчей, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь .

Фото: https://www.chelseafc.com/