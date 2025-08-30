«Челси» купил Гарначо у «МЮ» за 40 млн фунтов. Контракт – на 7 лет
Алехандро Гарначо стал игроком «Челси».
Лондонский клуб объявил о трансфере вингера «Манчестер Юнайтед». Стороны заключили контракт до 2032 года.
Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 40 миллионов фунтов. Также «МЮ» получит 10% от перепродажи аргентинца.
В прошлом сезоне АПЛ аргентинец провел 36 матчей, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
