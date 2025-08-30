  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие матчи
Live
151

Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие матчи

Сегодня двенадцатью матчами продолжится групповой этап Евробаскета-2025.

Сборная Германии одержала уверенную победу над Литвой (107:88). Франц Вагнер, Деннис Шредер и Даниэль Тайс набрали в сумме 73 очка.

Словения проиграла Франции (95:103), несмотря на 39 очков, 8 подборов и 9 передач Луки Дончича.

Сербия переиграла Латвию (84:80), Никола Йокич отметился 39 очками, 10 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.

Евробаскет-2025

Групповой этап

Группа А (Рига, Латвия)

Положение команд: Сербия – 3-0, Турция – 2-0, Латвия – 1-2, Эстония – 1-2, Португалия – 1-1, Чехия – 0-3.

Группа B (Тампере, Финляндия)

Положение команд: Германия – 3-0, Литва – 2-1, Швеция – 1-2, Финляндия – 2-0, Великобритания – 0-3, Черногория – 0-2.

Группа C (Лимасол, Кипр)

Положение команд: Греция – 2-0, Италия – 1-1, Грузия – 1-1, Босния и Герцеговина – 1-0, Кипр – 0-2, Испания – 0-1.

Группа D (Катовице, Польша)

Положение команд: Бельгия – 1-1, Франция – 2-0, Израиль – 1-0, Польша – 1-0, Исландия – 0-2, Словения – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Франции
logoсборная Швеции
logoсборная Чехии
logoсборная Кипра
logoсборная Израиля
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoсборная Португалии
logoсборная Германии
logoсборная Польши
logoсборная Сербии
logoсборная Литвы
logoсборная Грузии
logoсборная Эстонии
logoсборная Великобритании
logoсборная Турции
logoсборная Латвии
logoсборная Бельгии
logoсборная Исландии
logoсборная Греции
logoсборная Словении
logoсборная Финляндии
logoсборная Черногории
logoсборная Италии по баскетболу
logoсборная Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
65вчера, 20:10
Евробаскет-2025. 34 очка Дончича не спасли Словению от проигрыша Польше, Грузия нанесла поражение Испании и другие результаты
14228 августа, 20:42
Евробаскет-2025. Групповой этап. Турция начала турнир с победы над Латвией, Сербия разобралась с Эстонией и другие результаты
10627 августа, 19:57
Главные новости
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
112 минут назад
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
33 минуты назад
Сильвен Франсиско о лэй-апе после рукопожатия с Лукой Дончичем: «Я извинился»
350 минут назад
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
12сегодня, 18:30
Сильвен Франсиско спровоцировал потасовку, забросив лэй-ап без сопротивления на последней секунде
2сегодня, 18:27Фото
Марк Кьюбан о том, как Майкл Финли отобрал пиво у Луки Дончича: «Если бы он этого не сделал, это сделал бы я»
8сегодня, 18:08
Рекордные 39 очков Николы Йокича вывели Сербию в плей-офф Евробаскета-2025
3сегодня, 17:36
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Коннектикутом», «Финикс» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
сегодня, 17:04
Германия – первая команда, обеспечившая себе место в плей-офф Евробаскета-2025
сегодня, 16:41
Литовскому болельщику, оскорбившему Денниса Шредера на расовой почве, запретили посещать матчи Евробаскета-2025
5сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
19 минут назад
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
23 минуты назад
Игрок НБЛ был госпитализирован с травмой шеи после того, как на него упал баскетбольный щит
57 минут назадФото
Сборная Франция обыграла Словению, несмотря на 39 очков Дончича
1сегодня, 17:56
Патрик Беверли: «Крис Пол лучше как разыгрывающий, чем Джон Стоктон»
4сегодня, 17:14
Давис Бертанс об игре против Йокича: «Нам остается только молить Бога о помощи»
сегодня, 16:20
«Селтикс» не исключают обмен Анферни Саймонса
1сегодня, 15:53
Никола Йович об игре с Португалией: «Даже если мы не выглядели идеально, главное – победа»
сегодня, 15:52
Стефен Карри о работе тренером: «Все возможно. Кто знает, что будет дальше»
1сегодня, 15:50
Симоне Фонтеккьо о победе над Грузией: «Старались больше делиться мячом и не торопиться»
1сегодня, 15:46