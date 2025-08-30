Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие матчи
Сборная Германии одержала уверенную победу над Литвой (107:88). Франц Вагнер, Деннис Шредер и Даниэль Тайс набрали в сумме 73 очка.
Словения проиграла Франции (95:103), несмотря на 39 очков, 8 подборов и 9 передач Луки Дончича.
Сербия переиграла Латвию (84:80), Никола Йокич отметился 39 очками, 10 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.
Групповой этап
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Сербия – 3-0, Турция – 2-0, Латвия – 1-2, Эстония – 1-2, Португалия – 1-1, Чехия – 0-3.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 3-0, Литва – 2-1, Швеция – 1-2, Финляндия – 2-0, Великобритания – 0-3, Черногория – 0-2.
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Греция – 2-0, Италия – 1-1, Грузия – 1-1, Босния и Герцеговина – 1-0, Кипр – 0-2, Испания – 0-1.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Бельгия – 1-1, Франция – 2-0, Израиль – 1-0, Польша – 1-0, Исландия – 0-2, Словения – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.