  • Алексей Миллер: «На СКА давят журналисты, эксперты и болельщики. «Газпром» всегда работает под высоким давлением, а в итоге дает тепло и уют в дома россиян»
Алексей Миллер: «На СКА давят журналисты, эксперты и болельщики. «Газпром» всегда работает под высоким давлением, а в итоге дает тепло и уют в дома россиян»

Алексей Миллер пожелал СКА удачи перед началом нового сезона.

«Стартует новый хоккейный сезон. СКА входит в него с новым советом директоров и руководством клуба, с обновленным составом, с новым главным тренером и новой эмблемой.

Думаю, что одна из главных интриг предстоящего сезона – новый СКА. Какими себя проявят армейцы с Невы? Сейчас на команду оказывается большое давление: это большие надежды и ожидания болельщиков, пристальное внимание журналистов, экспертов и команд-соперников.

«Газпром» работает с природным газом, а значит, мы всегда работаем под высоким давлением. Под высоким давлением мы добываем газ и транспортируем его, а в конечном итоге даем тепло и уют в дома россиян. Создаем более высокое качество жизни и новые возможности для развития.

Хочу пожелать СКА в этом сезоне, чтобы то давление, которое вы сейчас испытываете, перешло в тепло сердец болельщиков. От всей души желаю вам успехов и удачи. Удача вам пригодится.

Верьте в победу и боритесь, а мы всегда рядом. «Газпром» всегда рядом. Только вперед. С началом нового хоккейного сезона», – передает слова председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

Ротенберг надел краги СКА на мастер-класс: «Отработал в клубе 15 лет, в «Газпроме» – 18. Наверное, имею право сыграть в них»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
