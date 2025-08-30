US Open. Осака играет с Касаткиной, Калинская встретится со Швентек, Александрова – с Зигемунд, Гауфф, Мухова вышли в 4-й круг
Анна Калинская сыграет с Игой Швентек в третьем круге US Open.
Екатерина Александрова встретится с Лаурой Зигемунд.
Чемпионка-2023 Коко Гауфф обыграла Магдалену Фрех, чемпионка 2018 и 2020 года Наоми Осака играет с Дарьей Касаткиной.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
