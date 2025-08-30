  • Спортс
US Open. Осака играет с Касаткиной, Калинская встретится со Швентек, Александрова – с Зигемунд, Гауфф, Мухова вышли в 4-й круг

Анна Калинская сыграет с Игой Швентек в третьем круге US Open.

Екатерина Александрова встретится с Лаурой Зигемунд.

Чемпионка-2023 Коко Гауфф обыграла Магдалену Фрех, чемпионка 2018 и 2020 года Наоми Осака играет с Дарьей Касаткиной.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

24 августа – 7 сентября 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Где Медведев будет в следующем году?17457 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
