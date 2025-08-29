Чемпионат Германии. «Гамбург» примет «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Аугсбургом» в субботу, «Боруссия» Дортмунд с «Унионом» – в воскресенье
В Бундеслиге пройдут матчи 2-го тура.
В пятницу «Гамбург» примет «Санкт-Паули».
В субботу «Байер» сыграет в гостях с «Вердером», «Бавария» – с «Аугсбургом».
В воскресенье «Боруссия» Дортмунд встретится с «Унионом».
Чемпионат Германии
2-й тур
29 августа 18:30, Фолькспаркштадион
Не начался
30 августа 13:30, ПреЗеро-Арена
Не начался
30 августа 13:30, Ред Булл Арена
Не начался
30 августа 13:30, Везерштадион
30 августа 13:30, МХП-Арена
Не начался
30 августа 16:30, ВВК-Арена
31 августа 13:30, Фольксваген-Арена
Не начался
31 августа 15:30, Сигнал Идуна Парк
Не начался
31 августа 17:30, РейнЭнергиШтадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости