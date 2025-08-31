Хавбек «ПСЖ» Невеш ударами через себя забил два гола «Тулузе» за 14 минут, а третий мяч отправил в девятку

Жоау Невеш забил два гола за матч ударами через себя.

«ПСЖ » играет с «Тулузой» на выезде в рамках 3-го тура Лиги 1 (4:0, первый тайм).

Португальский полузащитник парижан сделал дубль в этой игре, отличившись на 7-й и 14-й минутах. В обоих случаях Невеш забивал ударами через себя в падении.

На 78-й Невеш забил в девятку и оформил хет-трик.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: коллаж скриншотов матча от Лиги 1