Хавбек «ПСЖ» Невеш ударами через себя забил два гола «Тулузе» за 14 минут, а третий мяч отправил в девятку
Жоау Невеш забил два гола за матч ударами через себя.
«ПСЖ» играет с «Тулузой» на выезде в рамках 3-го тура Лиги 1 (4:0, первый тайм).
Португальский полузащитник парижан сделал дубль в этой игре, отличившись на 7-й и 14-й минутах. В обоих случаях Невеш забивал ударами через себя в падении.
На 78-й Невеш забил в девятку и оформил хет-трик.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: коллаж скриншотов матча от Лиги 1
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
