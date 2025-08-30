«Байер» в большинстве сыграл 3:3 с «Вердером» – у тен Хага поражение и ничья в Бундеслиге

«Вердер» вырвал ничтю у «Байера» (3:3) во 2-м туре Бундеслиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Патрик Шик открыл счет на 5-й минуте, Малик Тилльман забил на 35-й. Романо Шмид реализовал пенальти на 44-й.

На 63-й вторую желтую карточку получил защитник хозяев Никлас Штарк . На 64-й Шик сделал дубль, реализовав пенальти. На 76-й Исаак Шмидт отыграл один мяч.

Новый тренер «Байера » Эрик тен Хаг снова не выиграл в Бундеслиге – в 1-м туре было поражение от «Хоффенхайма» (1:2).

Игра проходила на стадионе «Везерштадион».

Бундеслига. 2 тур 30 августа 13:30, Везерштадион Вердер Завершен 3 - 3 Байер Матч окончен Кулибали

90’ +4’ Шмидт 90’ +1’ 87’ Телла Маза 86’ Куанса Шмидт

76’ 72’ Тап Баде 72’ Кофан Поку Грюлль Топп 71’ Мбангула Шмидт 71’ 70’ Телла Нджинма Альверо 65’ Чович Битенкур 65’ 64’ Шик

Штарк 63’ 61’ Тилльман Эчеверри 61’ Алеиш Гарсия Паласиос 57’ Кофан 2 тайм Перерыв Штарк 45’ +4’ Шмид

44’ Линен 37’ 35’ Тилльман

5’ Шик

Вердер Бакхаус, Агу, Кулибали, Штарк, Сугавара, Линен, Чович, Мбангула, Шмид, Нджинма, Грюлль Запасные: Аде, Чович, Нджинма, Хейн, Хансен-Ороэн, Шметгенс, Мбангула, Грюлль, Опиц 1 тайм Байер: Флеккен, Гримальдо, Тапсоба, Куанса, Тап, Андрих, Алеиш Гарсия, Тилльман, Кофан, Телла, Шик Запасные: Инкапиэ, Кофан, Телла, Алеиш Гарсия, Артур, Тап, Тилльман, Бласвих, Сарко

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги