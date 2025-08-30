Матч окончен
«Байер» в большинстве сыграл 3:3 с «Вердером» – у тен Хага поражение и ничья в Бундеслиге
«Вердер» вырвал ничтю у «Байера» (3:3) во 2-м туре Бундеслиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Патрик Шик открыл счет на 5-й минуте, Малик Тилльман забил на 35-й. Романо Шмид реализовал пенальти на 44-й.
На 63-й вторую желтую карточку получил защитник хозяев Никлас Штарк. На 64-й Шик сделал дубль, реализовав пенальти. На 76-й Исаак Шмидт отыграл один мяч.
Новый тренер «Байера» Эрик тен Хаг снова не выиграл в Бундеслиге – в 1-м туре было поражение от «Хоффенхайма» (1:2).
Игра проходила на стадионе «Везерштадион».
Бундеслига. 2 тур
30 августа 13:30, Везерштадион
