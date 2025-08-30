Медведев об уходе с поста председателя правления «Зенита»: «Как сказал у Льва Толстого князь Болконский, лежа под 70-летним дубом: «Пускай теперь другие, молодые…»
Александр Медведев процитировал Льва Толстого, говоря о переходе на другой пост.
Сегодня стало известно, что Константин Зырянов был избран новым председателем правления «Зенита». Медведев стал его советником.
«Как бы я описал свое назначение на новую должность в «Зените»? Как сказал у Льва Толстого князь Болконский, лежа под 70-летним дубом: «Пускай теперь другие, молодые…» – сказал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что искрометных цитат «будет не меньше» после его ухода с поста председателя правления «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
