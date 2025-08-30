«Зенит» победил «Пари НН» – 2:0. Дуглас и Кассьерра забили во 2-м тайме

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дуглас Сантос открыл счет на 47-й минуте с паса Александра Соболева . Вышедший на замену Матео Кассьерра забил на 72-й.

Игра проходила на «Газпром Арене».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ