«Зенит» победил «Пари НН» – 2:0. Дуглас и Кассьерра забили во 2-м тайме
«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Дуглас Сантос открыл счет на 47-й минуте с паса Александра Соболева. Вышедший на замену Матео Кассьерра забил на 72-й.
Игра проходила на «Газпром Арене».
Премьер-лига. 7 тур
30 августа 13:15, Стадион Санкт-Петербург
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
