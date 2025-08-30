87

«Зенит» победил «Пари НН» – 2:0. Дуглас и Кассьерра забили во 2-м тайме

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дуглас Сантос открыл счет на 47-й минуте с паса Александра Соболева. Вышедший на замену Матео Кассьерра забил на 72-й.

Игра проходила на «Газпром Арене».

Премьер-лига. 7 тур
30 августа 13:15, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Завершен
2 - 0
Пари НН
Матч окончен
Барриос   Гонду
84’
84’
Ивлев   Сифас
Глушенков   Шилов
84’
83’
Каккоев
Нино   Дркушич
78’
76’
Лесовой   Вешнер Тичич
75’
Ермаков   Каккоев
  Кассьерра
72’
65’
Грулев
Соболев   Мостовой
64’
Луис Энрике   Кассьерра
64’
  Дуглас Сантос
47’
2тайм
Перерыв
39’
Лесовой
Барриос
34’
29’
Весино   Грулев
19’
Шнапцев
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Вендел, Барриос, Луис Энрике, Педро, Глушенков, Соболев
Запасные: Алип, Луис Энрике, Соболев, Кержаков, Нино, Глушенков, Горшков, Ерохин, Барриос, Латышонок, Адамов, Вега
1тайм
Пари НН:
Медведев, Пигас, Александров, Фаринья, Шнапцев, Карич, Лесовой, Ермаков, Ивлев, Олусегун, Весино
Запасные: Лесовой, Крашевский, Калинский, Лукьянов, Кошкин, Майга, Ермаков, Ивлев, Весино, Кастильо
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
онлайны
logoПари НН
logoДуглас Сантос
logoАлександр Соболев
logoМатео Кассьерра
