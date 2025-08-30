Владимир Путин: «Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации»
Владимир Путин заявил, что спорт должен быть максимально огражден от политизации.
Об этом президент России высказался в интервью агентству Xinhua, поблагодарив Китай за сотрудничество в сфере.
«Хорошие результаты в спортивном сотрудничестве. Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные «Игры будущего», Игры стран БРИКС и многие другие.
Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации», – отметил Путин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт Кремля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости