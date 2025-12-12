Гендиректор «Спартака»: «Ждем большей отдачи от полутора сотен млн евро. Не сомневаемся, что Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Солари стоят своих денег»
Сергей Некрасов: «Спартак» ждет большей отдачи от 150 млн евро.
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал затраты клуба на трансферы.
На данный момент красно-белые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ, имея в активе 29 очков в 18 матчах.
«Насколько адекватно потрачены деньги, мне сказать сложно.
Если говорить о звездах – Угальде, Барко, Жедсоне, Маркиньосе, Солари – то, что они стоят своих денег, мы практически не сомневаемся.
Но и то, что мы все сильно задолжали болельщикам «Спартака» – факт. Конечно, мы ожидаем, что отдачи от игроков будет больше.
Кто-то в последнее время прогрессировал, как тот же Солари. Кто-то топтался на месте. Но, да, мы ждем куда большей отдачи от этих полутора сотен миллионов евро», – сказал Некрасов.
Что делать с Хаби Алонсо?25935 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости