Грилиш сделал 4 ассиста в двух последних матчах АПЛ за «Эвертон». Это больше, чем за два прошлых сезона лиги в «Ман Сити»
Джек Грилиш сделал два ассиста во втором матче АПЛ подряд за «Эвертон».
Англичанин дважды ассистировал партнерам в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0). Сегодня Грилиш отдал два голевых паса в игре с «Вулверхэмптоном» (3:2, второй тайм).
Грилиш проводит четвертый матч за «Эвертон». 29-летний вингер арендован ливерпульским клубом этим летом у «Манчестер Сити».
За два прошлых сезона в составе «Ман Сити» Джек сделал две голевые передачи в 40 матчах АПЛ.
Он стал первым игроком в истории «Эвертона», сделавшим по 2 ассиста в двух матчах АПЛ подряд.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости