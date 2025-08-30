Грилиш сделал 4 ассиста в двух последних матчах АПЛ за «Эвертон». Это больше, чем за два прошлых сезона лиги в «Ман Сити»

Джек Грилиш сделал два ассиста во втором матче АПЛ подряд за «Эвертон».

Англичанин дважды ассистировал партнерам в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0). Сегодня Грилиш отдал два голевых паса в игре с «Вулверхэмптоном» (3:2, второй тайм).

Грилиш проводит четвертый матч за «Эвертон ». 29-летний вингер арендован ливерпульским клубом этим летом у «Манчестер Сити».

За два прошлых сезона в составе «Ман Сити » Джек сделал две голевые передачи в 40 матчах АПЛ .

Он стал первым игроком в истории «Эвертона», сделавшим по 2 ассиста в двух матчах АПЛ подряд.