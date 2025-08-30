«Алавес» сдержал «Атлетико» – 1:1. Симеоне и Висенте забили к 14-й минуте

«Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) на выезде в 3-м туре Ла Лиги.

Уже на 7-й минуте счет открыл форвард гостей Джулиано Симеоне . На 14-й полузащитник хозяев Карлос Висенте реализовал пенальти.

Игра проходила на стадионе «Мендисорроса».

«Атлетико » по-прежнему не может выиграть в этом сезоне Ла Лиги – команда Диего Симеоне дважды сыграла вничью, проиграла и сейчас идет на 14-м месте.

Ла Лига. 3 тур 30 августа 15:00, Мендисорроса Алавес Завершен 1 - 1 Атлетико Матч окончен 90’ +4’ Коке Бенавидес Денис Суарес 89’ 88’ Альварес Распадори 88’ Симеоне Коке Парада 84’ Тони Мартинес Мариано Диас 80’ Ибаньес Бенавидес 79’ 73’ Альмада Гризманн 72’ Ганцко Галлахер 72’ Кардозо Руджери Диарра Гевара 58’ Гуриди Парада 57’ 2 тайм Перерыв 42’ Серлот Диарра 38’ 29’ Кардозо Висенте

14’ 7’ Симеоне

Алавес Сивера, Диарра, Теналья, Гарсес, Кастро, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Висенте, Гуриди, Тони Мартинес Запасные: Бенавидес, Мариано Диас, Денис Суарес, Р. Фернандес, Монтеро, Энрикес, Гевара, Реббаш, Парада, Калебе, Пинильос, Пачеко 1 тайм Атлетико: Облак, Ганцко, Лангле, Ле Норман, Льоренте, Альмада, Барриос, Кардозо, Симеоне, Альварес, Серлот Запасные: Муссо, Пубиль, Гризманн, Руджери, Мартин, Галан, Молина, Галлахер, Коке, Эскивель, Монсеррате, Распадори

