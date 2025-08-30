Матч окончен
«Алавес» сдержал «Атлетико» – 1:1. Симеоне и Висенте забили к 14-й минуте
«Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) на выезде в 3-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 7-й минуте счет открыл форвард гостей Джулиано Симеоне. На 14-й полузащитник хозяев Карлос Висенте реализовал пенальти.
Игра проходила на стадионе «Мендисорроса».
«Атлетико» по-прежнему не может выиграть в этом сезоне Ла Лиги – команда Диего Симеоне дважды сыграла вничью, проиграла и сейчас идет на 14-м месте.
Ла Лига. 3 тур
30 августа 15:00, Мендисорроса
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
