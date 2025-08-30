US Open. Синнер играет с Шаповаловым, Рублев – с Вонгом, Зверев поборется с Оже-Альяссимом, Бублик – с Полом, Музетти вышел в 4-й круг
Андрей Рублев играет с №173 Колменом Вонгом в третьем круге US Open.
Действующий чемпион Янник Синнер играет с Денисом Шаповаловым, третья ракетка мира и финалист-2020 Александр Зверев поборется с Феликсом Оже-Альяссимом.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Где Медведев будет в следующем году?17456 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости