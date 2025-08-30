«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста

«Бавария» победила «Аугсбург» (3:2) на выезде во 2-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на «ВВК-Арене».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матч.

На 28-й минуте вингер Серж Гнабри открыл счет с паса Харри Кейна . В добавленное к первому тайму время отличился Луис Диас .

На 48-й Майкл Олисе довел счет до разгромного – Кейн отдал второй голевой пас. На 53-й один гол отыграл хавбек Кристиян Якич . На 76-й Мерт Кемюр сделал разницу в счете минимальной.

Команда тренера Венсана Компани выиграла все 4 матча в этом сезоне.

Бундеслига. 2 тур 30 августа 16:30, ВВК-Арена Аугсбург Завершен 2 - 3 Бавария Матч окончен Цезигер 90’ +8’ 90’ +6’ Боэ 90’ +6’ Диас Массенго Бэнкс 90’ 86’ Гнабри Геррейру К. Шлоттербек 85’ Кемюр

76’ 71’ Горетцка Павлович 71’ Лаймер Боэ Саад Титц 64’ Яннулис Каде 64’ 59’ Олисе 59’ Лаймер Якич

53’ 48’ Олисе

2 тайм Перерыв 45’ +4’ Диас

Вольф Реджбечай 39’ Гауэлеу 31’ 28’ Гнабри

Аугсбург Дамен, К. Шлоттербек, Гауэлеу, Матсима, Фелльхауэр, Саад, Яннулис, Массенго, Якич, Вольф, Кемюр Запасные: Яннулис, Массенго, Цезигер, Майер, Педерсен, Дардари, Саад, Вольф, Лабрович 1 тайм Бавария: Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Горетцка, Киммих, Олисе, Диас, Гнабри, Кейн Запасные: Урбиг, Куси-Асаре, Карл, Гнабри, Майк, Лаймер, Горетцка, Бертл, Ким Мин Чжэ

