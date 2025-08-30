  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14

«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста

«Бавария» победила «Аугсбург» (3:2) на выезде во 2-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на «ВВК-Арене».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матч. 

На 28-й минуте вингер Серж Гнабри открыл счет с паса Харри Кейна. В добавленное к первому тайму время отличился Луис Диас.

На 48-й Майкл Олисе довел счет до разгромного – Кейн отдал второй голевой пас. На 53-й один гол отыграл хавбек Кристиян Якич. На 76-й Мерт Кемюр сделал разницу в счете минимальной.

Команда тренера Венсана Компани выиграла все 4 матча в этом сезоне. 

Бундеслига. 2 тур
30 августа 16:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Завершен
2 - 3
Бавария
Матч окончен
Цезигер
90’
+8’
90’
+6’
Боэ
90’
+6’
Диас
Массенго   Бэнкс
90’
86’
Гнабри   Геррейру
К. Шлоттербек
85’
  Кемюр
76’
71’
Горетцка   Павлович
71’
Лаймер   Боэ
Саад   Титц
64’
Яннулис   Каде
64’
59’
Олисе
59’
Лаймер
  Якич
53’
48’
  Олисе
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Диас
Вольф   Реджбечай
39’
Гауэлеу
31’
28’
  Гнабри
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Гауэлеу, Матсима, Фелльхауэр, Саад, Яннулис, Массенго, Якич, Вольф, Кемюр
Запасные: Яннулис, Массенго, Цезигер, Майер, Педерсен, Дардари, Саад, Вольф, Лабрович
1тайм
Бавария:
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Горетцка, Киммих, Олисе, Диас, Гнабри, Кейн
Запасные: Урбиг, Куси-Асаре, Карл, Гнабри, Майк, Лаймер, Горетцка, Бертл, Ким Мин Чжэ
Подробнее

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7411 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoАугсбург
онлайны
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoСерж Гнабри
logoЛуис Диас
logoКристиян Якич
logoМайкл Олисе
logoМерт Кемюр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
237 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
258 минут назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1123 минуты назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2830 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
3033 минуты назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2934 минуты назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
38 минут назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2040 минут назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
742 минуты назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1751 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
4 минуты назад
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
35 минут назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
2211 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
816 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1420 минут назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
550 минут назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
31сегодня, 18:36
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30
Чемпионат Португалии. «Порту» в гостях у «Спортинга»
сегодня, 18:23