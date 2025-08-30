Матч окончен
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
«Бавария» победила «Аугсбург» (3:2) на выезде во 2-м туре Бундеслиги.
Игра проходила на «ВВК-Арене».
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матч.
На 28-й минуте вингер Серж Гнабри открыл счет с паса Харри Кейна. В добавленное к первому тайму время отличился Луис Диас.
На 48-й Майкл Олисе довел счет до разгромного – Кейн отдал второй голевой пас. На 53-й один гол отыграл хавбек Кристиян Якич. На 76-й Мерт Кемюр сделал разницу в счете минимальной.
Команда тренера Венсана Компани выиграла все 4 матча в этом сезоне.
Бундеслига. 2 тур
30 августа 16:30, ВВК-Арена
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
