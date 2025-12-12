  • Спортс
  Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
30

Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»

Хулиан Альварес высказался об интересе «Барселоны».

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону».

«Меня это не беспокоит. Я стараюсь не обращать на это особого внимания, но знаю, что про это говорят. Это повсюду в социальных сетях.

Я полностью сосредоточен на этом сезоне, на том, что ждет меня впереди вместе с «Атлетико».

Поэтому я стараюсь отложить эти слухи в сторону и думать о себе, о дальнейшем развитии как игрока и о победах», – сказал Хулиан Альварес.

Трансфер Альвареса оценивается примерно в 200 млн евро. «Барса» не готова заплатить столько за форварда «Атлетико»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoБарселона
