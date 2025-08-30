Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале. Полиция завела уголовное дело

Чемпион мира по боевому самбо Алхасов устроил стрельбу в торговом центре в Дагестане.

«РИА Новости», ссылаясь на телеграм-канал «Mash на спорте», пишет, что стрельбу в торговом центре «Этажи» в Махачкале начал боец ММА и чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов.

Издание пишет, что руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева назвала причиной конфликта словесную перепалку из-за того, что прохожий «излишне заинтересованно» посмотрел на жену Алхасова. Велимурад достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил, но не попал. После этого он скрылся с супругой с места преступления.

Полиция задержала бойца. Ему грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

