«Спартаку» после ВАР дали пенальти на 95-й с «Сочи» – Литвинов свалил Заболотного в штрафной. Барко забил второй 11-метровый в игре, судья удалил тренера южан Морено
На 94-й минуте встречи защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до навеса с фланга.
Главный судья Иван Абросимов не увидел нарушения. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор момента. Проанализировав эпизод Абросимов принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых.
Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко. Аргентинец сделал дубль с пенальти в сегодняшнем матче 7-го тура Мир РПЛ, в котором «Спартак» одержал победу со счетом 2:1.
Судья также после финального свистка показал красную карточку главному тренеру «Сочи» Роберту Морено, который выражал возмущение решениями арбитра.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»