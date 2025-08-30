«Спартаку» после ВАР дали пенальти на 95-й с «Сочи» – Литвинов свалил Заболотного в штрафной. Барко забил второй 11-метровый в игре, судья удалил тренера южан Морено

«Спартак» победил «Сочи» благодаря позднему голу с пенальти.

На 94-й минуте встречи защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака » Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до навеса с фланга.

Главный судья Иван Абросимов не увидел нарушения. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор момента. Проанализировав эпизод Абросимов принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых.

Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко. Аргентинец сделал дубль с пенальти в сегодняшнем матче 7-го тура Мир РПЛ , в котором «Спартак» одержал победу со счетом 2:1.

Судья также после финального свистка показал красную карточку главному тренеру «Сочи » Роберту Морено , который выражал возмущение решениями арбитра.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»