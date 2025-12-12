Оливер Кан: «Идеи Алонсо не подходят «Реалу». Подход Хаби требует специфических игроков, а в «Мадриде» футболисты не хотят, чтобы их заставляли играть по системам»

Оливер Кан: не удивлен результатами Хаби Алонсо в «Реале».

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан поделился мыслями по поводу работы главного тренера Хаби Алонсо в «Реале».

В Ла Лиге мадридская команда занимает 2-е место в таблице после 16 матчей, отставая на четыре балла от «Барселоны».

«Не удивлен результатами «Реала», потому что идеи главного тренера не подходят «Мадриду ».

Подход Хаби, основанный на системном футболе и позиционной игре, требует очень специфических игроков. Но в «Реале» совершенно другой стиль футбола.

В этом клубе речь идет о свободе и индивидуальности. Футболисты не хотят, чтобы их заставляли играть по определенным системам – в этом кроется главное недопонимание.

Нужен тренер, который найдет лучший способ объединить суперзвезд, а не тот, кто начнет говорить им, что они должны играть по определенной системе», – сказал Кан .