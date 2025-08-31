«ПСЖ» разнес «Тулузу» – 6:3! Невеш сделал дубль ударами через себя и еще забил в девятку, у Дембеле 2+1, Шевалье отбил пенальти

«ПСЖ» крупно обыграл «Тулузу» (6:3) на выезде в 3-м туре Лиги 1.

Игра проходила на «Стадиум де Тулуз».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 7-й минуте счет открыл Жоау Невеш . Следом, на 9-й, забил Брэдли Барколя . На 14-й Невеш сделал дубль, причем оба гола португалец забил ударами через себя. На 31-й Усман Дембеле , перед этим сделавший ассист, реализовал пенальти.

На 37-й Чарли Крессуэлл отыграл один гол. В добавленное к первому тайму время голкипер парижан Люка Шевалье отбил удар с пенальти, а затем отразил и повторный удар соперника, когда судья сообщил, что нужно исполнить попытку снова.

На 51-й Дембеле реализовал еще один пенальти. На 78-й Невеш сделал хет-трик, отправив мяч в девятку. На 89-й отличился Янн Гбоо , на 91-й – Алексис Восса.

