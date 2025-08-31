Матч окончен
«ПСЖ» разнес «Тулузу» – 6:3! Невеш сделал дубль ударами через себя и еще забил в девятку, у Дембеле 2+1, Шевалье отбил пенальти
«ПСЖ» крупно обыграл «Тулузу» (6:3) на выезде в 3-м туре Лиги 1.
Игра проходила на «Стадиум де Тулуз».
Уже на 7-й минуте счет открыл Жоау Невеш. Следом, на 9-й, забил Брэдли Барколя. На 14-й Невеш сделал дубль, причем оба гола португалец забил ударами через себя. На 31-й Усман Дембеле, перед этим сделавший ассист, реализовал пенальти.
На 37-й Чарли Крессуэлл отыграл один гол. В добавленное к первому тайму время голкипер парижан Люка Шевалье отбил удар с пенальти, а затем отразил и повторный удар соперника, когда судья сообщил, что нужно исполнить попытку снова.
На 51-й Дембеле реализовал еще один пенальти. На 78-й Невеш сделал хет-трик, отправив мяч в девятку. На 89-й отличился Янн Гбоо, на 91-й – Алексис Восса.
Лига 1. 3 тур
30 августа 19:05, Стадиум де Тулуз
