«ПСЖ» разнес «Тулузу» – 6:3! Невеш сделал дубль ударами через себя и еще забил в девятку, у Дембеле 2+1, Шевалье отбил пенальти

«ПСЖ» крупно обыграл «Тулузу» (6:3) на выезде в 3-м туре Лиги 1.

Игра проходила на «Стадиум де Тулуз».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 7-й минуте счет открыл Жоау Невеш. Следом, на 9-й, забил Брэдли Барколя. На 14-й Невеш сделал дубль, причем оба гола португалец забил ударами через себя. На 31-й Усман Дембеле, перед этим сделавший ассист, реализовал пенальти.

На 37-й Чарли Крессуэлл отыграл один гол. В добавленное к первому тайму время голкипер парижан Люка Шевалье отбил удар с пенальти, а затем отразил и повторный удар соперника, когда судья сообщил, что нужно исполнить попытку снова.

На 51-й Дембеле реализовал еще один пенальти. На 78-й Невеш сделал хет-трик, отправив мяч в девятку. На 89-й отличился Янн Гбоо, на 91-й – Алексис Восса.

Лига 1. 3 тур
30 августа 19:05, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Завершен
3 - 6
ПСЖ
Матч окончен
  Восса
90’
+1’
  Гбоо
89’
Деннум
82’
Металь   Кумбасса
79’
78’
  Жоау Невеш
75’
Барколя   Мбайе
70’
Дембеле   Гонсалу Рамуш
Магри   Идальго
70’
Сауэр   Восса
63’
Николайсен   Каманси
63’
Сидибе   Эджума
63’
63’
Д. Дуэ   Кварацхелия
51’
  Дембеле
46’
Витинья   Заир-Эмери
46’
Мендеш   Пачо
2тайм
Перерыв
Кассерес
45’
  Крессуэлл
37’
31’
  Дембеле
14’
  Жоау Невеш
9’
  Барколя
7’
  Жоау Невеш
Тулуза
Рест, Металь, Сидибе, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Кассерес, Сауэр, Деннум, Магри
Запасные: Сака, Хауг, Каманси, Идальго, Кумбасса, Восса, Домингес, Эджума, Виньоло
1тайм
ПСЖ:
Шевалье, Мендеш, Бералдо, Забарный, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Сафонов, Люка Эрнандес, Кварацхелия, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш, Мбайе
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoТулуза
онлайны
logoлига 1 Франция
logoБрэдли Барколя
logoЖоау Невеш
logoУсман Дембеле
logoЧарли Крессуэлл
logoЛюка Шевалье
logoЯнн Гбоо
logoАлексис Восса
