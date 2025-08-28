Вылет «МЮ» от клуба 4-й лиги, «Динамо» Карпина проиграло, соглашение РПЦ и Минспорта, определились все участники ЛЧ, 6 запрещенных веществ в пробе Григоренко и другие новости

1. «Манчестер Юнайтд» по пенальти вылетел из Кубка лиги от «Гримсби» из 4-го дивизиона, отыгравшись с 0:2 в основное время. Онана пропустил в ближний угол и после ошибки на выходе, Мбемо не забил последний пенальти в серии. У команды Рубена Аморима по-прежнему нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом».

2. «Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва в матче FONBET Кубка России – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии. «Краснодар» победил «Сочи» на выезде (4:2), Батчи отдал три ассиста. «Ростов» проиграл «Динамо» Махачкала (1:3), пропустив на 82-й, 84-й и 88-й минутах, а два гола Облякова с пенальти принесли ЦСКА победу над «Балтикой» (2:0).

3. Русская православная церковь и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве : «В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила».

4. Определились все 36 участников Лиги чемпионов : «Барселона» и «Реал» будут в 1-й корзине при жеребьевке, «Арсенал» и «Ювентус» – во 2-й, «Тоттенхэм» и «Наполи» – в 3-й, «Монако» и «Кайрат» – в 4-й.

«Карабах» сыграет в ЛЧ во 2-й раз в истории , а «Фенербахче» Моуринью не пробился через квалификацию и выступит в Лиге Европы.

5. US Open. Четырехкратный чемпион Новак Джокович обыграл Закари Свайду во втором круге.

В женской сетке Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко, Анна Блинкова – Джессике Пегуле. Мирра Андреева переиграла Анастасию Потапову, Полина Кудерметова уступила Арине Соболенко.

6. В допинг-пробе Игоря Григоренко нашли шесть запрещенных веществ . Гендиректор «Сочи» дисквалифицирован на четыре года.

7. Гол Харри Кейна на 94-й принес «Баварии» победу над «Веэном» в 1-м раунде Кубка Германии – 3:2! Харри ранее реализовал пенальти, а затем промахнулся с точки.

8. Спасатели в ходе аэросъемки не обнаружили признаков жизни у альпинистки Натальи Наговициной.

9. «Барса» может принять «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей. Нужно разрешение Ла Лиги, так как минимум для арен Примеры – 15 000.

10. Руководство «Локо» запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца трансферного окна – смотрят россиян и игроков из СНГ, сообщилт «Чемпионат». Впрочем, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг эту информацию.

11. Евробаскет-2025. Групповой этап. Турция начала турнир с победы над Латвией, Сербия разобралась с Эстонией и другие результаты.

12. Суд в Париже отклонил запрос об освобождении баскетболиста Даниила Касаткина, игроку грозит до 25 лет тюрьмы.

13. Санчо отказал «Роме» из-за отношений с рэпершей Saweetie . Вингер «МЮ» может переехать в США, пишет La Gazzetta dello Sport.

14. Представлены мячи мужской и женской ЛЧ-2025/26. Они вдохновлены ночным небом, космосом и северным сиянием.

15. Организаторы заплыва в Босфоре опровергли сообщения о том, что чип пропавшего Николая Свечникова подал сигнал из воды.

Цитаты дня.

Девушка Нгамале о Карпине: «Прямо перед игрой Муми сажают в запас уже не в первый раз. У меня большие вопросы к тренеру . Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют»

Федоров об отстранении России: «Это несправедливо в плане спорта. Если нас допустят – просто всех разорвать . Что и будет – мы приедем с эмоциями после нашей победы»

Бубнов о Талалаеве: «Раз он этот санаторий знает, значит, ему там давно диагноз поставили , а он хочет, чтобы меня проверили. Колхозник!»

Зобнин о литературе: «Каждый выбирает книгу для себя. Кто-то вообще не читает, кому-то это не надо. Если введут обязательную программу, будем читать, не проблема »

Жоаозиньо о словах Клаудиньо: «Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Он терял место в «Зените», поэтому придумал политический повод для ухода »

Дмитрий Губерниев: «Биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя – полное говно! »

Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле . Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»