Нкунку перешел в «Милан» из «Челси» за 37+5 млн евро. Контракт – до 2030 года

Кристофер Нкунку перешел в Милан из «Челси».

Итальянский клуб официально сообщил о трансфере 27-летнего форварда.

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года. Кристофер Нкунку будет играть за «россонери» под номером 18.

Ранее сообщалось , что «Милан » выплатит 37 миллионов евро за игрока, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 42 миллионов евро.

Нкунку выступал за «Челси » с июля 2023 года. Лондонский клуб приобрел его у «Лейпцига» за 60 миллионов евро.

В общей сложности он сыграл 62 матча за «Челси», забил 18 голов и сделал 5 передач.

Фото: x.com/acmilan