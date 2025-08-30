Нкунку перешел в «Милан» из «Челси» за 37+5 млн евро. Контракт – до 2030 года
Кристофер Нкунку перешел в Милан из «Челси».
Итальянский клуб официально сообщил о трансфере 27-летнего форварда.
Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года. Кристофер Нкунку будет играть за «россонери» под номером 18.
Ранее сообщалось, что «Милан» выплатит 37 миллионов евро за игрока, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 42 миллионов евро.
Нкунку выступал за «Челси» с июля 2023 года. Лондонский клуб приобрел его у «Лейпцига» за 60 миллионов евро.
В общей сложности он сыграл 62 матча за «Челси», забил 18 голов и сделал 5 передач.
