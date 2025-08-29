Чемпионат Испании. «Хетафе» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
В Испании пройдут матчи 3-го тура Ла Лиги.
В пятницу «Валенсия» примет «Хетафе».
В субботу «Атлетико» сыграет с «Алавесом» на выезде, «Реал» встретится с «Мальоркой».
В воскресенье «Бетис» будет противостоять «Атлетику», «Барселона» проведет гостевой матч с «Райо Вальекано».
3-й тур
29 августа 17:30, Мартинес Валеро
30 августа 15:00, Мендисорроса
30 августа 17:00, Нуэво Карлос Тартьере
Не начался
30 августа 19:30, Сантьяго Бернабеу
Не начался
Не начался
31 августа 17:00, Ла Картуха
31 августа 17:30, RCDE Стэдиум
31 августа 19:30, Кампо де Вальекас
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
