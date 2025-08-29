Чемпионат Испании. «Хетафе» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье

В Испании пройдут матчи 3-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Валенсия » примет «Хетафе ».

В субботу «Атлетико » сыграет с «Алавесом » на выезде, «Реал » встретится с «Мальоркой».

В воскресенье «Бетис» будет противостоять «Атлетику», «Барселона» проведет гостевой матч с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги