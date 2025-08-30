  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат России. «Спартак» победил «Сочи» с голом на 97-й, «Зенит» обыграл «Пари НН», «Ахмат» в гостях у «Ростова»
Live
1350

Чемпионат России. «Спартак» победил «Сочи» с голом на 97-й, «Зенит» обыграл «Пари НН», «Ахмат» в гостях у «Ростова»

В Мир РПЛ проходят матчи 7-го тура.

В субботу «Зенит» дома справился с «Пари НН» (2:0), «Спартак» дома дожал «Сочи» (2:1), забив с пенальти на 97-й минуте.

В воскресенье «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче лидеров таблицы, «Динамо» Махачкала будет противостоять московскому «Динамо». 

Чемпионат России

7-й тур

Премьер-лига. 7 тур
30 августа 11:00, Газовик
Оренбург
Завершен
2 - 2
Рубин
Матч окончен
Болотов
89’
Гюрлюк   Ревазов
84’
81’
Безруков
79’
Рожков   Безруков
75’
Йочич   Юкич
Гузина
74’
Татаев   Касимов
72’
  Томпсон
72’
Квеквескири   Болотов
61’
57’
Даку
Татаев
53’
  Гузина
52’
Рыбчинский   Гузина
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Даку
16’
  Даку
Оренбург
Овсянников, Хотулев, Татаев, Чичинадзе, Оганесян, Кейрос, Квеквескири, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Рыбчинский
Запасные: Поройков, Камилов, Гюрлюк, Рыбчинский, Сысуев, Косерик, Татаев, Ходанович, Зотов, Квеквескири, Ведерников, Бубанья
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Йочич, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Йочич, Нигматуллин, Лобов, Апшацев, Зотов, Васильев, Ежов, Ломовицкий, Иванов, Рожков, Чумич, Мукба
Подробнее
Премьер-лига. 7 тур
30 августа 13:15, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Завершен
2 - 0
Пари НН
Матч окончен
Барриос   Гонду
84’
84’
Ивлев   Сифас
Глушенков   Шилов
84’
83’
Каккоев
Нино   Дркушич
78’
76’
Лесовой   Вешнер Тичич
75’
Ермаков   Каккоев
  Кассьерра
72’
65’
Грулев
Соболев   Мостовой
64’
Луис Энрике   Кассьерра
64’
  Дуглас Сантос
47’
2тайм
Перерыв
39’
Лесовой
Барриос
34’
29’
Весино   Грулев
19’
Шнапцев
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Вендел, Барриос, Луис Энрике, Педро, Глушенков, Соболев
Запасные: Луис Энрике, Алип, Ерохин, Барриос, Горшков, Кержаков, Адамов, Вега, Нино, Глушенков, Соболев, Латышонок
1тайм
Пари НН:
Медведев, Пигас, Александров, Фаринья, Шнапцев, Карич, Лесовой, Ермаков, Ивлев, Олусегун, Весино
Запасные: Ивлев, Калинский, Крашевский, Лесовой, Весино, Лукьянов, Кастильо, Ермаков, Кошкин, Майга
Подробнее
Премьер-лига. 7 тур
30 августа 15:30, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
2 - 1
Сочи
Матч окончен
Солари   Денисов
90’
+9’
  Барко
90’
+7’
90’
+7’
Литвинов
86’
Волков
86’
Заика
85’
Аттийят-алла   Заика
85’
Крамарич   Осипов
81’
Аттийят-алла
Умяров
80’
74’
Васильев   Коваленко
Бабич   Заболотный
71’
64’
Игнатов   Федоров
64’
Кравцов   Мухин
Самошников   Зобнин
46’
Гарсия   Дмитриев
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Васильев
  Барко
16’
Спартак
Максименко, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Самошников, Солари, Угальде, Гарсия
Запасные: Гарсия, Хлусевич, Самошников, Помазун, Гузиев, Солари, Массалыга, Бабич, Зорин, Довбня, Рябчук
1тайм
Сочи:
Дюпин, Аттийят-алла, Волков, Литвинов, Алвес, Аберден, Васильев, Сааведра, Кравцов, Крамарич, Игнатов
Запасные: Рудаков, Агбалака, Крамарич, Дегтев, Игнатов, Чирков, Корнеев, Васильев, Барт, Аттийят-алла, Кравцов
Подробнее
Премьер-лига. 7 тур
30 августа 17:45, Ростов Арена
Ростов
Второй тайм
1 - 1
0′
Ахмат
Сулейманов   Голенков
75’
75’
Мелкадзе   Конате
75’
Садулаев   Мансилья
Мохеби   Комаров
75’
  Мелехин
73’
Семенчук   Жбанов
56’
46’
Келиану
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Мелкадзе
Сако   Чистяков
28’
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Ханкич, Рязанов, Тарасов, Аджаса, Сако, Мохеби, Сулейманов, Байрамян, Лангович, Шанталий, Семенчук, Прохин
1тайм
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Заре, Гандри, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Самородов, Ибишев, Мелкадзе
Запасные: Гаджиев, Якуев, Ульянов, Ндонг, Уциев, Гаибов, Мелкадзе, Тодорович, Талаль, Садулаев, Тарамов
Подробнее
Премьер-лига. 7 тур
31 августа 10:30, Самара-Арена
Акрон
Не начался
Балтика
Премьер-лига. 7 тур
31 августа 15:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
Краснодар

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7391 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoСпартак
logoАкрон
logoПари НН
logoДинамо Махачкала
logoКраснодар
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoРостов
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
результаты
logoКрылья Советов
logoАхмат
logoБалтика
logoОренбург
logoСочи
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шафеев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар» в 7-м туре РПЛ. На «Зенит» – «Пари НН» назначен Иванов
8вчера, 10:09
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
212 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
253 минуты назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
918 минут назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2825 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
2728 минут назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2829 минут назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
33 минуты назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2035 минут назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
737 минут назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1746 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
через 0
Экс-судья Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. По поводу пенальти – очевидная задержка, Заболотный выиграл позицию»
только что
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
216 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
711 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1315 минут назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
445 минут назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
3157 минут назад
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30