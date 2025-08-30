Чемпионат России. «Спартак» победил «Сочи» с голом на 97-й, «Зенит» обыграл «Пари НН», «Ахмат» в гостях у «Ростова»

В Мир РПЛ проходят матчи 7-го тура.

В субботу «Зенит » дома справился с «Пари НН » (2:0), «Спартак » дома дожал «Сочи » (2:1), забив с пенальти на 97-й минуте.

В воскресенье «Локомотив » сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче лидеров таблицы, «Динамо» Махачкала будет противостоять московскому «Динамо».

Чемпионат России

7-й тур

Премьер-лига. 7 тур 30 августа 11:00, Газовик Оренбург Завершен 2 - 2 Рубин Матч окончен Болотов 89’ Гюрлюк Ревазов 84’ 81’ Безруков 79’ Рожков Безруков 75’ Йочич Юкич Гузина 74’ Татаев Касимов 72’ Томпсон

72’ Квеквескири Болотов 61’ 57’ Даку Татаев 53’ Гузина

52’ Рыбчинский Гузина 46’ 2 тайм Перерыв 34’ Даку

16’ Даку

Оренбург Овсянников, Хотулев, Татаев, Чичинадзе, Оганесян, Кейрос, Квеквескири, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Рыбчинский Запасные: Поройков, Камилов, Гюрлюк, Рыбчинский, Сысуев, Косерик, Татаев, Ходанович, Зотов, Квеквескири, Ведерников, Бубанья 1 тайм Рубин: Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Йочич, Даку, Шабанхаджай Запасные: Йочич, Нигматуллин, Лобов, Апшацев, Зотов, Васильев, Ежов, Ломовицкий, Иванов, Рожков, Чумич, Мукба

Премьер-лига. 7 тур 30 августа 15:30, Лукойл Арена Спартак Завершен 2 - 1 Сочи Матч окончен Солари Денисов 90’ +9’ Барко

90’ +7’ 90’ +7’ Литвинов 86’ Волков 86’ Заика 85’ Аттийят-алла Заика 85’ Крамарич Осипов 81’ Аттийят-алла Умяров 80’ 74’ Васильев Коваленко Бабич Заболотный 71’ 64’ Игнатов Федоров 64’ Кравцов Мухин Самошников Зобнин 46’ Гарсия Дмитриев 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Васильев

Барко

16’ Спартак Максименко, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Самошников, Солари, Угальде, Гарсия Запасные: Гарсия, Хлусевич, Самошников, Помазун, Гузиев, Солари, Массалыга, Бабич, Зорин, Довбня, Рябчук 1 тайм Сочи: Дюпин, Аттийят-алла, Волков, Литвинов, Алвес, Аберден, Васильев, Сааведра, Кравцов, Крамарич, Игнатов Запасные: Рудаков, Агбалака, Крамарич, Дегтев, Игнатов, Чирков, Корнеев, Васильев, Барт, Аттийят-алла, Кравцов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

