Чемпионат России. «Спартак» победил «Сочи» с голом на 97-й, «Зенит» обыграл «Пари НН», «Ахмат» в гостях у «Ростова»

В Мир РПЛ проходят матчи 7-го тура.
В субботу «Зенит» дома справился с «Пари НН» (2:0), «Спартак» дома дожал «Сочи» (2:1), забив с пенальти на 97-й минуте.
В воскресенье «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче лидеров таблицы, «Динамо» Махачкала будет противостоять московскому «Динамо».
Чемпионат России
7-й тур
Оренбург
Овсянников, Хотулев, Татаев, Чичинадзе, Оганесян, Кейрос, Квеквескири, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Рыбчинский
Запасные: Поройков, Камилов, Гюрлюк, Рыбчинский, Сысуев, Косерик, Татаев, Ходанович, Зотов, Квеквескири, Ведерников, Бубанья
Рубин:
Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Йочич, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Йочич, Нигматуллин, Лобов, Апшацев, Зотов, Васильев, Ежов, Ломовицкий, Иванов, Рожков, Чумич, Мукба
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Вендел, Барриос, Луис Энрике, Педро, Глушенков, Соболев
Запасные: Луис Энрике, Алип, Ерохин, Барриос, Горшков, Кержаков, Адамов, Вега, Нино, Глушенков, Соболев, Латышонок
Пари НН:
Медведев, Пигас, Александров, Фаринья, Шнапцев, Карич, Лесовой, Ермаков, Ивлев, Олусегун, Весино
Запасные: Ивлев, Калинский, Крашевский, Лесовой, Весино, Лукьянов, Кастильо, Ермаков, Кошкин, Майга
Спартак
Максименко, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Самошников, Солари, Угальде, Гарсия
Запасные: Гарсия, Хлусевич, Самошников, Помазун, Гузиев, Солари, Массалыга, Бабич, Зорин, Довбня, Рябчук
Сочи:
Дюпин, Аттийят-алла, Волков, Литвинов, Алвес, Аберден, Васильев, Сааведра, Кравцов, Крамарич, Игнатов
Запасные: Рудаков, Агбалака, Крамарич, Дегтев, Игнатов, Чирков, Корнеев, Васильев, Барт, Аттийят-алла, Кравцов
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Ханкич, Рязанов, Тарасов, Аджаса, Сако, Мохеби, Сулейманов, Байрамян, Лангович, Шанталий, Семенчук, Прохин
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Заре, Гандри, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Самородов, Ибишев, Мелкадзе
Запасные: Гаджиев, Якуев, Ульянов, Ндонг, Уциев, Гаибов, Мелкадзе, Тодорович, Талаль, Садулаев, Тарамов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
