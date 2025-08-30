Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления «Зенита»

Константин Зырянов избран председателем правления «Зенита».

Такое решение принял совет директоров петербургского клуба после матча с «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ (2:0).

Александр Медведев , занимавший эту должность с февраля 2019 года, станет советником председателя правления ПАО «Газпром » и советником председателя правления «Зенита ».

«Сегодня «Зенит» принимал дома «Пари НН». Матч закончился со счетом 2:0. После игры Совет директоров ФК «Зенит» принял решение избрать Председателем Правления ФК «Зенит» Константина Зырянова.

Александр Медведев, отметивший 14 августа 70-ти летний юбилей, станет советником Председателя Правления ПАО «Газпром» и советником Председателя Правления ФК «Зенит»», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, что Зырянов играл за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Он выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА. Константин также тренировал «Зенит-2» и молодежную команду клуба.