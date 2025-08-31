Калинская проиграла Швентек, уступив первый сет со счета 5:1

Анна Калинская проиграла Иге Швентек на US Open.

Матч закончился со счетом 6:7(2), 4:6.

В первом сете Калинская вела 5:1 и трижды подавала на партию. При счете 5:2 у нее было четыре сетбола на подаче – на двух из которых она допустила двойные ошибки.

Швентек за счет этой победы 20-й раз вышла во вторую неделю «Большого шлема».