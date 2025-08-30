«Ньюкасл» за рекордные 85+5 млн евро купил Вольтемаде из «Штутгарта»
Ник Вольтемаде перешел в «Ньюкасл» из «Штутгарта».
Английский клуб подтвердил переход 23-летнего нападающего, отметив, что это рекордная покупка для команды.
Ник Вольтемаде подписал долгосрочное соглашение с «Ньюкаслом».
Ранее сообщалось, что «сороки» выплатят 85 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов за немецкого футболиста.
В прошлом сезоне Вольтемаде забил 12 голов и сделал 2 передачи в 28 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ньюкасла»
