«Ньюкасл» за рекордные 85+5 млн евро купил Вольтемаде из «Штутгарта»

Ник Вольтемаде перешел в «Ньюкасл» из «Штутгарта».

Английский клуб подтвердил переход 23-летнего нападающего, отметив, что это рекордная покупка для команды.

Ник Вольтемаде подписал долгосрочное соглашение с «Ньюкаслом ».

Ранее сообщалось , что «сороки» выплатят 85 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов за немецкого футболиста.

В прошлом сезоне Вольтемаде забил 12 голов и сделал 2 передачи в 28 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке .

«Ньюкасл» берет немецкого форварда за 90 млн. Что?