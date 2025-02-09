Ничья «Реала» и «Атлетико», Щербакова на афише шоу Плющенко «Золушка», вылет «Челси» из Кубка Англии, рекорд Кучерова, Матч звезд КХЛ и другие новости

1. «Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в мадридском дерби: в первом тайме Хулиан Альварес реализовал пенальти за фол Орельена Тчуамени, а Килиан Мбаппе сравнял счет после перерыва. У команды Анчелотти уже 8 матчей не получается обыграть «матрасников» в основное время – с сентября 2022 года.

2. «Реал» набрал всего 50 очков в 23 турах – при Анчелотти так мало еще не было. При этом мадридцы все равно идут первыми в таблице, опережая «Атлетико» на одно очко. «Барселона» в случае победы над «Севильей» сократит отставание от лидера до 2 баллов.

3. Евгений Плющенко показал афишу шоу «Золушка» с участием Анны Щербаковой. Мероприятие пройдет 10 мая в Минске, олимпийская чемпионка исполнит роль Феи-крестной, а в роли Золушки выступит победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева.

4. «Челси» рано покинул Кубок Англии: уже в четвертом раунде команду Марески выбил «Брайтон» (1:2). «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лейтон Ориент» (2:1), хотя быстро пропустил почти с центра поля . Дебютным голом отметился Абдукодир Хусанов – мяч срикошетил от него в сетку.

5. НХЛ . «Тампа» победила «Детройт» (6:3), Кучеров сделал 3 передачи , Тарасенко забросил 300-ю шайбу в лиге. «Бостон» уступил «Вегасу» (3:4) с 23-м голом Дорофеева в сезоне, несмотря на 1+1 от Задорова . «Сент-Луис» с 2 передачами Бучневича (безголевая серия – 13 матчей) одолел «Чикаго» (6:5 Б), Михеев набрал 1+2 . «Филадельфия» победила «Питтсбург» (3:2), Кузьменко отметился передачей в дебютном матче за «Флайерс». «Миннесота» победила «Айлендерс» (6:3), Тренин забил победный гол . Все результаты дня – здесь .

6. Перед дерби ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе. Во время матча клубный канал действующих чемпионов гневно отреагировал на пенальти в пользу их соперников: «Это грязная лига Негрейры». Хотя этот одиннадцатиметровый стал всего первым в ворота «Реала» в текущем розыгрыше Ла Лиги.

7. Фонбет Матч Звезд КХЛ . В 1/2 финала дивизион Боброва победил дивизион Тарасова, дивизион Харламова уступил дивизиону Чернышева. Конкурс на силу броска выиграл Тревор Мерфи, в конкурсе забегов на скорость первым стал Дмитрий Бучельников, а самый эффектный буллит удался Сергею Широкову.

8. В чемпионате Италии «Милан» одержал победу над «Эмполи» (2:0), а «Аталанта» разгромила «Верону» (5:0).

9. НБА . «Даллас» обыграл «Хьюстон», 45 очков Ривза помогли «Лейкерс» победить «Индиану», «Бостон» справился с «Нью-Йорком» на выезде и другие результаты .

10. Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы», сделав три голевых паса в игре с «Детройтом» (6:3). Также россиянин вышел на второе место по набранным очкам в истории «Лайтнинг» – 955 результативных действий.

11. Фигуристке Елизавете Нугумановой разбили лобовое стекло автомобиля. 22-летняя спортсменка сообщила, что обратилась в полицию: «Я всю ночь не спала от такого потрясения... Человек, который все это зверски делал, был не в себе».

12. ACA 183 : Вагаев победил Туменова в бою за титул, Гасанов выиграл у Абдулаева, Раисов нокаутировал Резникова.

13. В Фонбет Кубке России могут появиться Высшая лига и Лига регионов. Предложение по новой схеме турнира направлено на согласование в РФС.

14. Алишер Усманов выиграл суд против немецкой газеты Tagesspiegel. Земельный суд Гамбурга запретил изданию распространять ложные утверждения о российском предпринимателе, который в ноябре победил на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE), но позже добровольно приостановил свою деятельность на этом посту.

15. Российские борцы будут выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы.

Цитаты дня

Вильям Галлас: «Роналду – самый совершенный футболист, его победный менталитет и работа – это что-то невообразимое. У Месси дар от Бога»

«Иди ## ###, мужик! ########!» Беллингем – лайнсмену, не присудившему «Реалу» аут в матче с «Атлетико»

Дмитрий Васильев: «Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками»

Литвинов о словах Дркушича «Зенит» – народная команда»: «Это «Спартак». Посмотрим во время финала Зимнего кубка, у кого будет больше болельщиков»

Берни Экклстоун: «Трамп – лучшее, что могло случиться с миром»

Ван Нистелрой о голе «МЮ» на 93-й: «Это не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. «Лестер» опустошен, явная ошибка – это неприемлемо и немыслимо на таком уровне»

«Победа «Реала» над «Сельтой» – самый большой скандал с момента появления ВАР. Как они могут жаловаться после этого?» Футре о мадридцах и судействе

Евгений Плющенко: «Костылева шла к победе через титанический труд. За год мы увеличили ее прыжковый контент ультра-си с двух до пяти»

Пике о жалобах «Реала» на судейство: «Так уже 120 лет: когда не побеждают, используют все СМИ, говорят о чем-то другом. Теперь пострадают арбитры, на них будут давить»