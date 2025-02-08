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Вильям Галлас: «Роналду – самый совершенный футболист, его победный менталитет и работа – это что-то невообразимое. У Месси дар от Бога»

Вильям Галлас оценил слова Криштиану Роналду про самого совершенного игрока.

– Согласны ли вы с Роналду в том, что он самый совершенный футболист в истории?

– После того, как он назвал себя самым совершенным игроком в истории футбола, люди скажут: «Он высокомерный парень». Но посмотрите, что он сделал, он просто невероятен.

Он все еще забивает. Он продолжает забивать в 40 лет – даже за сборную Португалии. Окей, люди ссылаются на то, что он играет в Саудовскойи Аравии, но он забивает и за сборную. Вы просто должны отдать ему должное, и он заслужил это.

Я думаю, что он самый совершенный игрок, который когда-либо играл в футбол. Если говорить о долгосрочной перспективе, да, он самый совершенный футболист.

Алессандро Неста, который был великолепным игроком, просто высшего класса, говорил об этих двоих (Роналду и Роналдо – Спортс’‘). Он играл против обоих  и сказал, что бразилец был лучше. Он сказал, что не мог ничего сделать, чтобы остановить его.

Против Криштиану он играл, когда тот был моложе, а сам Неста постарше. Увы, у бразильца Роналдо было несколько тяжелых травм в течение карьеры.

Я сам играл против Месси, вернее он был не совсем в моей зоне, я не опекал его, хотя и играл против него два-три раза. Против Роналду я играл несколько раз, и он действовал в моей зоне. Я ставлю этих двоих на одно место, потому что то, что они сделали в футболе, просто невероятно. У них разные профили. Некоторые люди выбирают Роналду, другие – Месси.

Криштиану, то, что он построил, – это что-то невообразимое. Иметь этот победный менталитет и так усердно работать каждый день, даже сейчас, эта его преданность [футболу].... Это должно быть оценено всеми. Первый на тренировке, последний, кто покидает тренировку, и все такое.

У Месси был дар от Бога. Для Роналду было сложно оставаться на вершине так долго, тогда как для Месси это было естественно, – сказал бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» Галлас в интервью Prime Casino.

Опубликовал: Игорь Новиков
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