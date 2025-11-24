Бергоми о 4-м месте «Интера»: «В прошлом сезоне не смогли обыграть «Милан», «Юве» и «Наполи», но отстали от чемпиона всего на одно очко»

Джузеппе Бергоми высказался о поражении «Интера» от «Милана».

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми высказался о поражении от «Милана » (0:1) в домашнем матче 12-го тура Серии А.

«Интер » должен проанализировать свою игру. Я ожидал, что «Интер» будет испытывать больше трудностей. Это заслуга «Милана», но при этом «Интер» не так уж и страдал на поле. Не думаю, что это поражение окажет на них серьезное психологическое влияние.

«Интер» не выигрывает в очных противостояниях. Да, в прошлом году они обыграли «Аталанту» и «Рому», но не смогли победить «Милан», «Ювентус » и «Наполи » – и все же уступили в борьбе за скудетто всего лишь на одно очко. Команда может оставаться на вершине, даже не побеждая в прямых столкновениях», – сказал Джузеппе Бергоми .