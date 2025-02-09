Остин Ривз набрал рекордные в карьере 45 очков в матче с «Индианой», «Лейкерс» одержали пятую победу подряд

Остин Ривз обновил личный рекорд результативности.

Свингмен «Лейкерс » набрал рекордные в карьере 45 очков в матче с «Индианой» (124:117), игравшие без Леброна Джеймса калифорнийцы одержали пятую победу подряд.

За 41 минуту Ривз также записал на свой счет 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата при 4 потерях. Он реализовал 14 из 26 с игры и 13 из 13 с линии.