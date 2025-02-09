Остин Ривз набрал рекордные в карьере 45 очков в матче с «Индианой», «Лейкерс» одержали пятую победу подряд
Остин Ривз обновил личный рекорд результативности.
Свингмен «Лейкерс» набрал рекордные в карьере 45 очков в матче с «Индианой» (124:117), игравшие без Леброна Джеймса калифорнийцы одержали пятую победу подряд.
За 41 минуту Ривз также записал на свой счет 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата при 4 потерях. Он реализовал 14 из 26 с игры и 13 из 13 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем